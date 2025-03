Baisse des cas de rougeole au Maroc: les précisions du ministère

Par LeSiteinfo avec MAP

Les efforts déployés par le ministère de la Santé et de la Protection sociale et la participation accrue des citoyens aux campagnes de rattrapage vaccinal ont contribué à une baisse continue des cas d’infection de rougeole a indiqué, mercredi à Rabat, le responsable du Programme national d’immunisation et chef du service de la protection de la santé infantile au sein du ministère, Mohamed Benazzouz.

Dans une déclaration à la MAP, Benazzouz a relevé que la vaccination reste le moyen le plus efficace de prévenir la maladie et ses complications et d’éradiquer sa propagation, appelant les parents et tuteurs d’enfants à adhérer à cette initiative d’autant plus que les vaccins sont disponibles à titre gracieux dans tous les centres de santé.

Le Département de la Santé, a-t-il dit, a décidé de prolonger la campagne nationale de contrôle et de rattrapage vaccinal des enfants jusqu’au 28 mars courant, notant que cette campagne vise à s’arrêter sur la situation vaccinale dans une première phase, avant de procéder au rattrapage, le cas échéant, des doses manquées.

Il a, en outre, précisé qu’à la date du 20 février dernier, la situation vaccinale avait été revue pour près de 92% de la population cible, faisant savoir que le rattrapage des doses de vaccin manquées avait dépassé les 50%.

Il s’est, dans ce sens, félicité des efforts des professionnels du secteur de la Santé et de la contribution de l’ensemble des partenaires en faveur d’une baisse des cas de rougeole pour la cinquième semaine consécutive.

Le ministère de la Santé et de la Protection sociale a annoncé, mercredi, dans un communiqué, une diminution des cas de rougeole pour la 5ème semaine consécutive. Entre le 24 février et le 2 mars 2025, le nombre de cas a chuté de 13%, avec 2.481 cas enregistrés, s’ajoutant ainsi à la baisse de 14,9% observée la semaine d’avant avec 2.863 cas déclarés.

