Rougeole au Maroc: un responsable lance un appel aux parents

Par LeSiteinfo avec MAP

La vaccination reste le seul moyen efficace pour prévenir la propagation de la rougeole, a souligné le chef du Service de la santé publique à la direction régionale du ministère de la Santé et de la Protection Sociale à Casablanca-Settat, Mustapha Amirich.

S’exprimant au micro de la MAP lors d’une visite au centre de santé « Al Woroud » relevant de la préfecture d’arrondissements Al Fida Mers Sultan, pour la supervision de la campagne nationale de rattrapage de la vaccination des enfants contre la rougeole, le responsable a souligné l’importance de sensibiliser à l’importance de la vaccination, qui est gracieusement assurée au niveau des centres de santé.

Tout en rappelant que ce vaccin est administré aux enfants en deux doses (la première dose au neuvième mois – la deuxième dose au dix-huitième mois), Amirich a averti que des complications graves peuvent découler d’une infection par le virus de la rougeole.

Parmi ces complications figurent notamment la cécité, la pneumonie, l’otite, la laryngite et la diarrhée sévère, a-t-il poursuivi, insistant sur les risques pour la femme enceinte, en l’occurrence l’accouchement prématuré.

C’est dans ce contexte, a-t-il expliqué, que la direction régionale a initié une mobilisation générale, des campagnes de sensibilisation dans l’ensemble des établissements sanitaires et scolaires et des programmes pour encourager les familles à rattraper les retards de vaccination.

Le délégué provincial du ministère de la Santé et de la Protection Sociale de la préfecture d’arrondissements Al Fida Mers Sultan, Ahmed Diban, a fait état de l’implication de tous les services de la direction qui s’active en collaboration avec les autorités locales, le tissu associatif et l’ensemble des acteurs concernés, expliquant que cette campagne vise les établissements scolaires dans le but d’atteindre un taux de vaccination dépassant 95%.

La campagne s’assigne pour objectif la sensibilisation des citoyens et la lutte contre les fake news circulant autour du vaccin, a t-il poursuivi, assurant que système de santé est largement en mesure de déployer les moyens nécessaires pour protéger la population.

Le ministère de la Santé et de la protection sociale avait lancé, le 28 octobre dernier, une campagne nationale de vérification du statut vaccinal et de rattrapage de vaccination des enfants de moins de 18 ans, en collaboration avec le ministère de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports, le ministère de l’Intérieur, le ministère des Habous et des affaires islamiques, ainsi qu’avec divers partenaires locaux dans le cadre de la consolidation des acquis du Maroc en matière de vaccination et de lutte contre les maladies épidémiques.

Cette campagne concerne notamment le rattrapage vaccinal des enfants de moins de 18 ans contre certaines maladies infectieuses, particulièrement la rougeole, la poliomyélite, la diphtérie, la coqueluche et le tétanos.

Elle vise à vérifier que toutes les doses de vaccins contre ces maladies ont bien été administrées aux enfants selon leur âge conformément aux recommandations du calendrier national de vaccination.

S.L.