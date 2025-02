Transport: Abdessamad Kayouh s’entretient avec son homologue français

Par LeSiteinfo avec MAP

Le ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh, s’est entretenu, lundi à Marrakech, avec le ministre délégué français, chargé des transports, Philippe Tabarot, en marge de la 4è Conférence ministérielle mondiale sur la sécurité routière (18-20 février).

A cette occasion, les deux parties se sont félicitées de l’excellence des relations de coopération entre le Maroc et la France dans les secteurs du transport et de la logistique, tout en saluant « le nouvel élan » que connaissent ces relations, à travers la signature, en octobre dernier, de la Déclaration relative au « Partenariat d’exception renforcé » entre les deux pays par le Roi Mohammed VI et le président français, Emmanuel Macron, marquée par la conclusion de quatre accords dans le domaine du transport ferroviaire.

Les deux parties ont également échangé autour des moyens de promouvoir la coopération bilatérale, notamment dans le secteur ferroviaire, et examiné la possibilité du renforcement de la connectivité aérienne entre les deux pays et la mise en œuvre des accords bilatéraux signés dans l’objectif d’améliorer la qualité du service dans tous les modes de transport.

Les deux ministres ont, dans ce sillage, appelé au soutien mutuel des candidatures relatives aux prochaines échéances de l’Organisation Maritime Internationale (OMI) pour le Transport maritime et de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI) pour le Transport aérien.

Cette rencontre a été aussi l’occasion d’évoquer un nombre de sujets d’intérêt commun, à l’instar de la tenue de la Commission mixte du transport routier international (TIR) pour examiner les moyens de facilitation de l’octroi des autorisations, en plus de la consolidation de l’échange d’expériences dans le domaine de la marine marchande et de la décarbonation du transport maritime, pour la création de corridors maritimes verts.

Les deux parties ont, en outre, évoqué la problématique de la sécurité routière dans les deux pays et abordé les résolutions attendues qui seront discutées par les différentes parties prenantes lors de la 4è Conférence Ministérielle Mondiale sur la Sécurité Routière.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de cette entrevue, Tabarot a mis en exergue les liens séculaires entre les deux pays frères, soulignant que cette rencontre a été l’occasion de discuter des sujets d’intérêt commun afin de « collaborer de manière intelligente dans l’intérêt de nos deux Nations », a-t-il dit.

Il a fait part de l’engagement et de la détermination des deux parties à décliner ce partenariat porté au plus haut sommet de l’Etat par le Roi Mohammed VI et le Président français Emmanuel Macron, dans les différents domaines, notamment en ce qui concerne les questions de mobilité, à travers les transports ferroviaire, maritime et aérien et ce, dans l’intérêt des deux pays.

De son côté, Kayouh a mis en avant l’excellence des relations maroco-françaises, relevant que ces entretiens ont été l’occasion d’aborder la coopération bilatérale dans les domaines qui font l’objet d’un « suivi minutieux » de la part des chefs d’Etat des deux pays, notamment dans les domaines du ferroviaire avec le projet du LGV et son extension entre Rabat et Marrakech, de l’aérien et des échanges de slots entre la Royal Air Maroc et Air France, ainsi que du transport de marchandises et de la mobilité en général.

S.L.