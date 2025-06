Aïd Al-Adha: les prix du transport s’envolent

L’Observatoire marocain pour la protection du consommateur a exprimé son indignation face à la hausse excessive des prix des billets de transport public à l’occasion de Aïd Al-Adha. Il s’agit d’un phénomène récurrent à chaque période de fête, qui pèse lourdement sur les citoyens, en particulier ceux à revenu limité.

Dans un communiqué dont Le Site info détient copie, l’Observatoire a révélé avoir reçu ces derniers jours un nombre croissant de plaintes de la part de citoyens exprimant leur mécontentement face aux spéculations tarifaires et à l’absence de contrôle. Il a insisté sur le fait que cette situation aggrave la souffrance des familles marocaines qui se déplacent vers leurs régions d’origine pour célébrer cette fête religieuse en famille.

L’Observatoire a ainsi appelé les autorités compétentes à renforcer le contrôle des prix des billets, à lutter contre toute violation ou manipulation des tarifs officiels et à augmenter temporairement la capacité des moyens de transport durant la période de l’Aïd afin de répondre à la forte demande.

Il a également suggéré la création d’une plateforme numérique nationale pour l’achat de billets à des prix transparents et raisonnables pour limiter l’intervention des intermédiaires et spéculateurs.

L’Observatoire a aussi recommandé le lancement de campagnes de sensibilisation destinées aux citoyens sur leurs droits en tant que consommateurs, la manière de signaler toute pratique illégale, et l’ouverture d’un dialogue national réunissant les acteurs du secteur du transport, les institutions publiques et la société civile, en vue d’élaborer une stratégie globale garantissant un déplacement accessible à tous les citoyens lors des fêtes religieuses et nationales.

