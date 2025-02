Province d’Agadir: initialement prévu pour 2029, le barrage « Tamri » sera bientôt livré

Par LeSiteinfo avec MAP

Initialement prévue pour 2029, la livraison du barrage « Tamri », situé au niveau de la préfecture d’Agadir Ida-Outanane aura lieu en début de l’année 2026, a fait savoir mardi, le ministre de l’Équipement et de l’Eau, Nizar Baraka.

Les travaux de réalisation de cet ouvrage hydraulique dont la capacité est estimée à 204 millions de m3, progressent de manière significative et avec un rythme accéléré , a assuré Baraka dans une déclaration à la presse en marge d’une visite de terrain au chantier du barrage « Tamri ».

Porté par le ministère de l’Équipement et de l’Eau, cet ouvrage hydraulique contribuera à l’approvisionnement du grand Agadir en eau potable, ainsi qu’à l’irrigation des terres agricoles avoisinantes, au renforcement de la nappe phréatique et à lutte contre les inondations, a-t-il précisé.

Réalisé dans le cadre du Programme national d’approvisionnement en eau potable et d’irrigation 2020-2027, cette installation hydraulique est d’une hauteur totale de 75 mètres et d’une longueur de 460 mètres.

Ce projet d’envergure intervient dans le cadre d’une série de chantiers stratégiques qui visent à garantir l’approvisionnement constant en eau potable pour l’ensemble de la population, tout en répondant aux besoins en irrigation.

Par ailleurs, Baraka qui était accompagné notamment du Wali de la région Souss-Massa, gouverneur de la préfecture d’Agadir Ida-Outanane, Saaid Amzazi, a suivi une présentation sur les travaux de surélévation du barrage « Mokhtar Soussi » situé sur l’Oued Aouzioua à environ 100 Km à l’Est de la ville de Taroudant et qui permettra d’augmenter sa capacité de stockage à 281 millions de m3 pour renforcer le système hydraulique du Souss.

Ce projet qui sera fin prêt en novembre 2026, a pour objectifs, le renforcement et la sécurisation de l’approvisionnement en eau potable de la ville de Taroudant et les centres avoisinants, l’irrigation des terrains agricoles situés à l’aval, la recharge de la nappe de Souss et la protection contre l’inondation des zones situées à l’aval.

D’autre part, il a été procédé à la présentation des ouvrages hydrauliques dans la zone d’action de l’Agence hydraulique de la région Souss-Massa (ABHSM), le bilan du programme de reconnaissance, et le bilan des travaux de protection contre les inondations outre les projets routiers réalisés et ceux programmés au niveau de la préfecture d’Agadir Ida-Outanane.

Il a été procédé également au démarrage des travaux de déviation de la route régionale N 113 reliant la route nationale N1 et la route nationale N 11 au niveau du barrage « Tamri » sur une longueur de 10 Km.

S.L.