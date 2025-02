Akdital: 800 opportunités d’emploi proposées aux infirmières égyptiennes

Mohamed Gibran, le ministre égyptien de l’emploi, a annoncé ce samedi de 800 opportunités d’emploi sont proposées aux infirmières égyptiennes souhaitant travailler au Maroc.

Selon le journal « Al-Gomhuria », le ministre a précisé que ces postes sont proposés par le groupe « Akdital », avec un salaire mensuel de 10.000 dirhams et une indemnité de logement de 2000 dirhams.

Le ministre a ainsi appelé les jeunes femmes titulaires d’un diplôme en soins infirmiers ou d’un diplôme équivalent, ayant entre quatre et six ans d’expérience dans des spécialités telles que l’anesthésie, les soins intensifs, les soins prénataux, le cathétérisme ou les soins généraux et ayant un bon niveau en anglais, à soumettre leur candidature dans les plus brefs délais.

Gibran a également affirmé que le ministère annonce régulièrement des opportunités d’emploi pour les jeunes citoyens égyptiens, en collaboration avec le secteur privé et celui des investissements en Egypte et à l’étranger.

Par ailleurs, le ministre a déclaré que les frais des billets d’avion, l’assurance médicale et les primes pendant les fêtes seront également couverts. «Les candidats acceptés bénéficieront d’une formation avant le départ et après l’arrivée au Maroc», a-t-il aussi assuré.

H.M.