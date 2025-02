BLS lance un programme d’investissement record de 2,1 milliards de dirhams dans la logistique

Buildings & logistic Services (BLS) a annoncé lors d’une conférence de presse aujourd’hui à Casablanca le plus grand programme d’investissement dans le secteur de la logistique d’un montant de 2,1 Milliards de Dirhams sur les exercices 2025 et 2026.

Ce programme d’investissement s’ajoute notamment aux 300 millions de Dirhams de la plateforme de Casa Hub situé dans la province de Médiouna à Sidi Hajjaj , d’une superficie de 51 500 m2 inaugurée en décembre 2024.

Moncef Belkhayat PDG de BLS a dans ce cadre transmis une lettre d’intention au Directeur Général de l’Agence Marocaine du Développement et de la Logistique, Mr Ghassan El Mechrafi de part laquelle il confirme l’intention de Buildings & Logistic Services de déployer le programme d’investissements ambitieux sur les exercices 2025 et 2026 et qui comprend:

acquisition de la plateforme Lkhyayta Hub et son extension pour atteindre +50.000 m²

⁠acquisition d’une plateforme de 60.000 m² à Casablanca

⁠acquisition et construction d’une plateforme de 15.000 m² sur une assiette foncière de 200.000 m² à Mohammedia

⁠acquisition de 2 plateformes logistiques à Tanger d’une superficie totale de 30.000 m²

⁠construction de nouvelles plateformes logistiques à Kenitra, Meknès, Tétouan et Marrakech d’une superficie totale de 30.000 m²

construction d’un minimum de 100.000 m² dans le cadre du programme stratégique de massification multi-flux de l’AMDL.

Ce programme permettra à BLS de consolider son positionnement de leader de la logistique intégrée au Maroc, de créer 1.000 emplois supplémentaires dans les métiers de la supply chain, de doubler ses capacités logistiques en passant à 1 million m2 d’actifs vs 500 000 m2 aujourd’hui et 500 000 positions palettes vs 250 000 positions palettes actuelles sous gestion et d’être présent sur 34 sites dans 19 villes marocaines à savoir : Agadir, Ain Atiq, Ait Melloul, Bouskoura, Casablanca, Fès, Guerguerat, Kenitra, Khouribga, Lkhyayta, Marrakech, Meknès, Mohammedia, Nador, Oujda, Salé – Bouknadel, Tanger, Tétouan et Tit Mellil.

« Des partenariats solides et axés sur l’impact sont essentiels pour stimuler une croissance durable, indique Cheick-Oumar Sylla, Directeur Régional d’IFC pour l’Afrique du Nord et la Corne de l’Afrique. En soutenant le développement et les opérations d’entreprises leaders en logistique comme BLS, IFC contribue à renforcer la compétitivité du secteur, positionner le Maroc comme un hub régional du commerce et de la logistique et créer de nouveaux emplois.»

À propos de BLS

Fondée en 2011, Buildings & Logistic Services (BLS) est une filiale du groupe H&S Invest Holding, partenaire des fonds d’investissement STOA et IFC (membre du Groupe de la Banque Mondiale).

Acteur incontournable du secteur, BLS se positionne comme un « Full Logistic Service Provider », proposant des solutions sur mesure et intégrées couvrant l’ensemble de la chaîne logistique.

Présente dans 12 villes marocaines, BLS gère 500 000 m² d’actifs et dispose d’une capacité de 250 000 positions palettes, avec des implantations stratégiques à Casablanca, Mohammedia, Rabat-Salé, Agadir, Marrakech, Fès et Tétouan.

Buildings & Logistic Services intervient dans cinq métiers clés :

Entreposage & logistique contractuelle (3PL)

Transport & distribution

Fret & transit

Copacking & valorisation de produits

Asset management logistique

Animée par une démarche responsable et durable, BLS allie performance logistique, respect de l’environnement et valorisation de ses collaborateurs, tout en faisant de l’innovation et de l’excellence opérationnelle les piliers de son développement.

A propos de IFC

IFC, membre du Groupe de la Banque Mondiale, est la plus importante institution mondiale dédiée exclusivement aux investissements dans le secteur privé opérant dans plus de 100 pays à travers le monde.

IFC stimule le développement économique et améliore les conditions de vie des populations en encourageant la croissance du secteur privé dans les pays en voie de développement en investissant dans des projets à fort impact, en mobilisant d’autres investisseurs et en partageant ses 60 ans d’expérience dans le développement de l’investissement privé .

A propos de Stoa

STOA est un véhicule d’investissement doté d’un capital social détenu à 83.3% par la Caisse des Dépôts et Consignations et à 16,7% par l’Agence Française de Développement dont l’objet est d’investir 600 000 000 EUR en fonds propres et quasi-fonds propres dans les pays émergents et en développement dans les secteurs des infrastructures.

STOA bénéficie des expertises complémentaires de ses deux actionnaires :la Caisse des Dépôts, un investisseur institutionnel de long-terme intervenant pour le développement économique et ayant un historique d’investissement important et éprouvé et l’AFD,

banque publique d’investissement française, qui est dotée d’une profonde connaissance des marchés cibles de STOA. Dans le contexte de leur stratégie commune, ces deux institutions sont pleinement engagées à jouer un rôle déterminant dans les quatre transitions majeures : les transitions énergétique et environnementale, digitale, territoriale et démographique.