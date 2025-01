Nador : arrestation de deux individus pour trafic de drogue

Par LeSiteinfo avec MAP

Les éléments de la police judiciaire de Nador ont interpellé, vendredi, deux individus pour leur implication présumée dans le trafic de drogue et de psychotropes, l’organisation de l’immigration irrégulière, la traite d’êtres humains, l’enlèvement, la séquestration et l’escroquerie.

Les deux mis en cause ont été arrêtés sur la base de plusieurs mandats de recherche au niveau national lancés par la Brigade nationale de la police judiciaire, les services de la Sûreté nationale et la Gendarmerie Royale de Nador, indique-t-on de source sécuritaire.

L’opération de perquisition et de fouille effectuée dans le cadre de cette affaire a permis de découvrir, chez les suspects, de deux véhicules portant de fausses plaques d’immatriculation, en plus de trois armes blanches, d’un objet contendant et de cinq fausses plaques d’immatriculation, ajoute-t-on de même source.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, afin de faire la lumière sur l’ensemble des faits criminels qui leur sont reprochés.