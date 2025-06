Visa Schengen: plusieurs escrocs dans les filets de la DGSN

Par LeSiteinfo avec MAP

Les éléments de la police judiciaire de Nador et Guercif, en coordination avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), ont interpellé, mercredi, neuf individus présumés impliqués dans une affaire de faux et d’usage de faux pour la constitution de dossiers de visa Schengen et l’organisation d’opérations d’immigration irrégulière et de traite des êtres humains, apprend-on de source sécuritaire.

Selon les premiers éléments de l’enquête, les mis en cause sont en lien avec un réseau criminel s’activant dans la falsification de documents administratifs requis pour l’obtention de visas pour des pays européens, qui seraient utilisés dans l’organisation de l’immigration irrégulière, poursuit la même source, notant que les recherches et investigations entreprises ont permis d’appréhender huit individus à Nador et le neuvième à Guercif.

Les perquisitions effectuées dans les deux villes ont abouti à la découverte, en possession des suspects, de plusieurs documents falsifiés, ainsi que des ordinateurs et d’un véhicule léger qui serait utilisé pour faciliter ces actes criminels, précise-t-on.

Ces opérations ont également permis la saisie de photographies, de documents d’identité, de passeports au nom d’autrui, outre des reçus d’ordre de virement et de sommes d’argent d’environ 35 millions de centimes qui proviendraient de cette activité criminelle.

Les prévenus ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent afin d’élucider les éventuelles ramifications de cette activité criminelle et d’interpeller les autres complices.

