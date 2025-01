Marrakech: Dounia Batma retrouve la liberté

Dounia Batma a retrouvé la liberté. Selon une source sûre de Le Site info, la chanteuse marocaine a quitté la prison de l’Oudaya, à Marrakech, dans les premières heures de ce vendredi, après avoir purgé sa peine.

La Cour d’appel de Marrakech avait condamné Dounia Batma, en 2021, à un an de prison ferme. Le jugement rendu par le tribunal de première instance a été ainsi été alourdi, passant de 8 mois à un an, soit 4 mois de plus. En décembre dernier 2023, la chambre criminelle de la Cour de cassation de Rabat avait rejeté le pourvoi présenté par la chanteuse.

L’artiste est accusée de participation à l’accès frauduleux au système de traitement informatique des données et diffusion d’images et de déclarations d’autrui sans son consentement, dans le but de nuire ou de diffamer.

H.M