Concerto accélère son expansion avec l’ouverture d’un bureau à Casablanca

Concerto, groupe spécialisé en communication stratégique, relations publiques, affaires publiques et intelligence économique, poursuit son développement international avec une nouvelle implantation à Casablanca, au cœur d’un marché nord-africain en plein essor.

Quelques mois après le lancement de Concerto Middle East à Dubaï, cette ouverture reflète l’ambition de Concerto de se positionner dans les hubs économiques majeurs reliant la France, l’Afrique et le Moyen-Orient.

Dirigé par Ikram El Bouazaoui, experte reconnue en communication stratégique et relations publiques, Concerto Casablanca apportera une expertise locale aux entreprises internationales, tout en accompagnant les clients marocains dans leurs stratégies de croissance, d’image et réputation et d’influence.

Depuis 2016, Concerto s’est imposé comme un partenaire clé des entreprises internationales, des gouvernements et des institutions, offrant une gamme complète de services allant de l’analyse des risques à la communication stratégique, en passant par les relations institutionnelles et la gestion de crise, conçus pour obtenir des résultats concrets dans des environnements en forte croissance. Avec un siège à Paris et une couverture internationale, Concerto s’appuie sur des bureaux à Abidjan (Côte d’Ivoire), Tunis (Tunisie), Nairobi (Kenya), Cape Town (Afrique du Sud), Casablanca (Maroc) et Dubaï (Émirats arabes unis).

François Hurstel, CEO de Concerto, a déclaré: « Nous sommes fiers de nous installer à Casablanca, une ville au carrefour des dynamiques africaines et internationales. Cette ouverture s’inscrit pleinement dans notre stratégie d’accompagner nos clients dans l’ensemble des marchés à forte croissance, là où les opportunités se créent, tout en renforçant les liens entre le Maroc, l’Afrique et le Moyen-Orient. Avec son économie dynamique, ses champions internationaux et ses nombreux talents, le Maroc s’impose comme une étape essentielle de notre développement”.