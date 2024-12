Plus de 60% des routes marocaines sont en bon état

Par LeSiteinfo avec MAP

La proportion des routes « en bon », voire « excellent » état, est de 64 % actuellement, a déclaré, mardi, le ministre de l’Équipement et de l’Eau, Nizar Baraka, qui a souligné l’objectif de porter ce taux à 67 % d’ici 2027.

Dans sa réponse à des questions sur les routes, lors de la séance hebdomadaire des questions orales à la Chambre des Conseillers, Baraka a expliqué que le ministère a oeuvré de manière objective dans le cadre de l’entretien et de l’équipement des routes, précisant que la proportion de routes en bon état ne dépassait pas les 60 % et que les efforts consentis ont permis d’améliorer ce chiffre, qui est aujourd’hui de 64 % pour les routes en bon ou excellent état.

Il a souligné que des efforts avaient été faits pour réduire les disparités spatiales en matière d’entretien et d’équipement des routes rurales et nationales, en améliorant leur état, notant que des disparités subsistent entre régions quant à la proportion de routes en bon ou excellent état.

Cette proportion est de 95 % dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, 92 % dans la région de Guelmim-Oued Noun, 86 % dans la région de Dakhla-Oued Ed-Dahab, 68 % dans les régions de l’Oriental et de Souss-Massa, 66 % dans la région de Drâa-Tafilalet, 64 % dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, 61 % dans les régions de Marrakech-Safi et de Béni Mellal-Khénifra, 58 % dans la région de Rabat-Salé-Kénitra, 54 % dans la région de Casablanca-Settat, et 50,7 % dans la région de Fès-Meknès.

En outre, le ministre a estimé que ces chiffres montrent la nécessité de se focaliser sur les routes en mauvais état ou celles ayant des taux bas afin de les mettre à niveau, ce qui a conduit le ministère à allouer 47 % de son budget routier à l’entretien.

Déplorant l’absence de tout entretien des routes rurales, Baraka a fait savoir que le ministère a jugé nécessaire la mise en place d’un programme spécial pour l’entretien de ces routes, de concert avec certaines régions pour élargir les capacités disponibles et améliorer l’efficacité. Et d’ajouter que des programmes additionnels seront dédiés à l’entretien de routes rurales.

Il a affirmé que le ministère oeuvrait également à moderniser les infrastructures routières, développer les routes à double voie et construire de nouvelles.

Les investissements du ministère dans les infrastructures routières s’élèvent ainsi à 254 milliards de dirhams, a précisé Baraka, soulignant l’importance de maintenir et d’améliorer cet acquis, en particulier à la lumière de l’impact des changements climatiques et de l’usure accrue.

S.L.