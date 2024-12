L’aéroport d’Agadir franchit le cap historique de trois millions de passagers

C’est un moment marquant pour l’aéroport d’Agadir Al Massira qui franchit aujourd’hui la barre symbolique des 3 millions de passagers pour l’année 2024.

Ce record témoigne du dynamisme croissant de la destination Agadir, de son attractivité auprès des voyageurs nationaux et internationaux, et du rôle stratégique de l’aéroport dans le développement touristique et économique de la région.

Durant les 11 premiers mois de l’année 2024, l’aéroport a enregistré une forte hausse de l’ordre de 36 %, en accueillant plus de 2,8 millions de passagers. Il en est de même pour les mouvements d’avions, qui ont enregistré une croissance à deux chiffres, soit +29 %, avec 19 620 vols à l’arrivée et au départ.

Rappelons que l’aéroport d’Agadir Al Massira est la 3ème plate-forme du réseau aéroportuaire marocain en termes de trafic aérien. La part de ce trafic enregistrée durant les 11 premiers mois de 2024 par rapport au trafic global de l’ensemble des aéroports du Royaume est de 10%.

Grâce à des infrastructures de pointe et un service de qualité, l’aéroport Al Massira s’est ainsi imposé comme une plateforme incontournable pour les voyageurs du monde entier. Des investissements continus ont permis de répondre à cette hausse du trafic tout en offrant une expérience fluide et agréable.

L’Office National des Aéroports remercie chaleureusement tous ses partenaires, ainsi que les voyageurs, pour leur confiance et leur contribution à cette réussite. Ce jalon historique ouvre la voie à de nouveaux horizons et confirme la place d’Agadir parmi les destinations phares du Maroc.

Et pour répondre à cette dynamique de trafic aérien, l’ONDA se penche actuellement sur le projet d’extension et de réaménagement des installations terminales de cet aéroport, permettant de porter la capacité totale d’accueil de 2,6 millions de passagers à 7 millions passagers par an.

