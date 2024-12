Un tournoi pour célébrer l’intégration de Jindo Morishita, 1er footballeur japonais dans une équipe marocaine

Dans le cadre du renforcement des liens sportifs et culturels entre le Japon et le Maroc, l’Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA) en partenariat avec l’Association des Participants Marocains aux Programmes de la JICA (APMP-JICA), le Club du Stade Marocain (SM) et avec le soutien du sponsor DINDY, a organisé un tournoi de football pour les jeunes footballeurs minimes à Rabat, pour célébrer l’intégration de Jindo MORISHITA, un joueur de football professionnel expérimenté, qui devient le premier joueur japonais à rejoindre une équipe marocaine.

Cet événement s’est tenu le 12 décembre 2024 à 12 heures et a compris plusieurs activités, dont des matchs de football encadrés par Jindo MORISHITA, ainsi que des ateliers sur la culture japonaise animés par des volontaires japonais de la JICA.

L’événement a mis en lumière l’importance du sport dans la coopération internationale et offert un moment de partage, dans un cadre convivial et enrichissant, où le football et la culture se rencontrent pour tisser des liens durables entre le Maroc et le Japon.