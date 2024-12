Les concerts Candlelight illuminent Rabat (VIDEO)

Après avoir enchanté des spectateurs dans plus de 150 villes à travers le monde, la série de concerts Candlelight de Fever poursuit son installation au Maroc. Suite au succès retentissant de son lancement à Casablanca, Candlelight s’apprête à illuminer le Fairmont La Marina RabatSalé, offrant ainsi son expérience musicale intime et immersive à un nouveau public.

La première à Casablanca, organisée au Four Seasons Hotel, a captivé les spectateurs grâce à une atmosphère envoûtante. Illuminé par pas moins de 10.000 bougies, le lieu s’est transformé en un espace féérique plongeant les mélomanes dans des hommages à Imagine Dragons et Coldplay. Grâce à cette introduction remarquable au Maroc, la série Candlelight s’est imposée comme un rendez-vous culturel incontournable de la région, qui va au-delà d’une simple performance musicale.

En effet, depuis sa création en 2019 par Fever, la série repousse les frontières de la musique live en mêlant des lieux spectaculaires à des sélections musicales inspirées. Initialement centrée sur des compositeurs légendaires tels que Mozart et Vivaldi, la programmation a évolué pour inclure des hommages à des artistes contemporains comme Coldplay, Taylor Swift et Hans Zimmer, ainsi que des bandes originales de films et des musiques d’anime.

Chaque représentation est pensée pour créer une ambiance magique et rendre la musique à la fois accessible et mémorable. Capitalisant sur son démarrage glorieux à Casablanca où d’autres dates sont à venir, la série Candlelight fera ses débuts à Rabat le 25 janvier 2025, au Fairmont La Marina Rabat-Salé. Le public rbati sera invité à vivre une expérience multi-sensorielle unique, au cœur d’une ambiance éclairée par des milliers de bougies scintillantes, accompagnée de performances live captivantes en hommage à Coldplay et Imagine Dragons.

Il se poursuivra le 14 février avec un hommage à la grandeur intemporelle d’Antonio Vivaldi pour célébrer la Saint-Valentin, et sera suivi dans les m ois qui suivront d’autres concerts dans différents lieux et avec des thèmes plus variés. Le Fairmont La Marina Rabat-Salé constituera un cadre exceptionnel pour cette série, offrant un décor unique en parfaite harmonie avec l’esprit d’accessibilité et d’élégance de Candlelight.

Devenu une adresse incontournable de la ville lumière mais également le lieu d’accueil des événements les plus marquants de la région, le Fairmont La Marina Rabat-Salé plante le décor de cette série grâce à son design d’une élégance intemporelle et son engouement indéfectible pour la promotion de l’art et de la culture par le biais d’expériences immersives.

La mission de Fever est de démocratiser l’accès à la culture et au divertissement, et la série Candlelight incarne parfaitement cette vision. En amenant ces concerts au Maroc, Fever invite un public diversifié à redécouvrir la beauté de la musique d’une manière innovante.

Alejandro Ubach, responsable des Fever Originals pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, a exprimé son enthousiasme : « L’histoire riche et la scène culturelle vibrante de Rabat en font la ville idéale pour la prochaine étape de l’aventure Candlelight au Maroc. Nous sommes ravis de partager cette expérience immersive avec un public encore plus large et de célébrer la musique sous toutes ses formes. »

Avec son ambiance envoûtante, sa programmation d’exception et son engagement en faveur de l’innovation culturelle, Candlelight s’impose comme un pilier de la scène culturelle dynamique du Maroc.