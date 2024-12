Les artistes marocains encensent le FIFM

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Festival international du film de Marrakech s’impose aujourd’hui en tant que rendez-vous incontournable du cinéma mondial et se positionne désormais sur l’échiquier des festivals mondiaux de renom, ont souligné, vendredi à Marrakech, des artistes marocains.

Dans des déclarations à la MAP, ils ont mis en lumière le rayonnement du Festival, devenu une messe annuelle des figures emblématiques du 7e art, confortant ainsi l’image et la place du Maroc comme carrefour des cultures et plateforme de promotion des talents de divers horizons.

Dans ce sens, l’acteur Amine Naji a souligné l’évolution impressionnante du Festival qui fait écho à l’international, de par la qualité des invités, des hommages rendus, ainsi que de la diversité des films projetés et des styles cinématographiques présentés.

Ce Festival international contribue amplement au développement du cinéma national, a-t-il ajouté, à travers les différents ateliers et master-classes, auxquels prennent part différents acteurs de la scène cinématographique nationale et aussi à la faveur de l’ouverture de cet événement sur de nouveaux styles cinématographiques.

De son côté, l’actrice Souad Khouyi a indiqué que le Festival jouit d’une grande aura, lui permettant de figurer parmi les évènements majeurs du monde du cinéma les plus prestigieux, à l’instar des festivals de Cannes, Venise et Berlin. Selon elle, cette manifestation d’envergure contribue à la promotion artistique du Royaume, d’autant qu’il sert de vitrine aux traditions, valeurs et potentiels touristiques du Maroc, un pays ouvert aux différentes cultures.

Pour sa part, l’acteur Mohamed Choubi, a affirmé que le Festival offre l’opportunité aux acteurs nationaux de découvrir les nouvelles oeuvres cinématographiques, mettant en avant la forte présence des stars marocaines, ce qui est de nature à insuffler une nouvelle dynamique au cinéma national.

Yassine Ahajjam, a quant à lui, précisé que le Festival de Marrakech est devenu aujourd’hui une plateforme prestigieuse pour le cinéma international, et une occasion propice pour les artistes marocains, les acteurs, les réalisateurs et les producteurs d’échanger et de rencontrer les grandes figures du cinéma mondial. Il s’est dit extrêmement fier de prendre part à l’ensemble des éditions de cette grand-messe du cinéma mondial, notant que le Festival ne cesse depuis son lancement de conforter sa place aux niveaux national, continental, régional et international.

S.L.