Berkane : Parqour lance le premier projet de parking intelligent au Maroc

Parqour est fier d’annoncer le lancement de son premier projet de parking intelligent au Royaume du Maroc, marquant une étape importante dans le processus de digitalisation du secteur du stationnement dans le pays.

Cette initiative innovante est réalisée en partenariat avec la Province de Berkane, la Commune de Berkane, la Société Locale de Développement Majal Berkane et Harakyat Berkane. Ensemble, ces entités et Parqour ont pour ambition de faire de Berkane un centre de mobilité intelligente grâce à la création d’un OpenLab. Ce centre d’innovation se concentrera sur l’amélioration des systèmes de transport urbain, l’intégration de la technologie et le développement d’un modèle d’expansion durable à l’échelle nationale.

Parqour : moteur d’innovation dans la mobilité intelligente à l’échelle mondiale

Présent dans 22 pays, Parqour est reconnu pour son expertise dans le développement de solutions innovantes de stationnement et de mobilité intelligente, adaptées aux besoins locaux. Parmi ses récents succès figurent des projets majeurs en Malaisie, en Turquie, aux États-Unis, en Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis, où ses technologies avancées ont amélioré l’expérience urbaine et établi de nouvelles normes d’efficacité en matière de stationnement et de parking.

Une expérience de parking sans précédent pour le Maroc

Dans le cadre de ce partenariat, Parqour introduira une technologie de stationnement de pointe, devenant ainsi le premier acteur au Maroc à proposer plusieurs options de paiement, notamment en espèces, par carte, via des codes QR et via l’application mobile Parqour. Ces innovations garantissent une expérience de parking fluide, en éliminant la nécessité de tickets physiques et en réduisant les temps d’attente aux points d’entrée et de sortie. Grâce à la technologie ALPR (Reconnaissance Automatique des Plaques d’Immatriculation) basée sur l’intelligence artificielle, Parqour relie les paiements associés aux plaques d’immatriculation directement au système, offrant une expérience simplifiée et sans ticket, redéfinissant ainsi les normes de stationnement.

Expansion à travers le Maroc, porte d’entrée vers l’Afrique

« Notre technologie transforme la manière dont les gens se garent, rendant le processus plus rapide, plus simple et plus abordable », a déclaré Amirkhan Omarov, PDG de Parqour. « En réduisant les coûts opérationnels grâce à l’automatisation et à l’innovation, nous visons à maintenir des tarifs de stationnement accessibles tout en améliorant l’expérience utilisateur. Notre mission est d’apporter un changement significatif dans l’industrie du stationnement, en commençant ici au Maroc et en s’étendant à travers le continent. »

Le projet de Berkane marque le début de l’expansion de Parqour au Maroc, avec des plans pour déployer une technologie avancée dans davantage d’infrastructures de stationnement à travers la Province de Berkane. Des discussions sont également en cours avec des parties prenantes de d’autres provinces et grandes villes, ouvrant la voie à une adoption plus large des solutions de stationnement intelligent.

Positionné comme une porte d’entrée vers l’Afrique, le Maroc offre des opportunités uniques d’innovation et de croissance. Parqour entend tirer parti de cette position stratégique pour introduire sa technologie à travers le continent, relever les défis de la mobilité urbaine et contribuer au développement de villes plus intelligentes.