Chefchaouen sera dotée d’un nouveau parking

Par LeSiteinfo avec MAP

Le lancement des travaux de construction d’un nouveau parking pilote sur la place Mohammed VI, au centre-ville de Chefchaouen, a eu lieu mercredi.

Ce projet, dont le coup d’envoi a été donné par le gouverneur de la province de Chefchaouen, Mohammed Alami Ouaddane, en présence du directeur général de l’Agence pour la promotion et le développement du Nord (APDN), Mounir El Bouyoussfi, et de plusieurs responsables et élus locaux, est doté d’une enveloppe budgétaire d’environ 21 millions de dirhams.

Il s’inscrit dans le sillage d’une convention de partenariat multipartite entre la province de Chefchaouen, le Conseil de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, l’APDN et le conseil communal de Chefchaouen, et ce dans le cadre du programme de mise à niveau urbaine.

Ce parking propose d’améliorer la circulation et de réduire les embouteillages, notamment aux heures de pointe, d’autant plus que la ville de Chefchaouen est devenue une destination de choix qui attire des milliers de touristes marocains et étrangers tout au long de l’année.

Dans une déclaration à la MAP, le chef de la division des équipements à la province de Chefchaouen, Mohamed El Aati, a souligné que ce parking couvert, dont la livraison est prévue dans huit mois, permettra de renforcer les infrastructures et de pallier le manque de places de stationnement, particulièrement durant les saisons printanière et estivale, où la ville attire un grand nombre de visiteurs marocains et étrangers.

Il a ajouté que le projet a été conçu de manière à préserver les jardins et l’architecture andalouse de la grande place de Chefchaouen, en vue de lui permettre de continuer à jouer son rôle social et environnemental, en tant que lieu de rencontre pour les habitants de la ville, en sus du renforcement de sa capacité à accueillir des événements religieux, culturels et artistiques.

De son côté, Nouh Berroho, ingénieur en charge des projets à l’APDN, a précisé que ce projet, réalisé dans le cadre d’un partenariat multipartite, comprendra un parking couvert sur une superficie de 5.400 mètres carrés, doté d’une capacité d’accueil de 209 véhicules.

Le parking, a-t-il enchainé, comprendra également des installations administratives et sanitaires et sera doté des dernières technologies de sécurité, de surveillance et de gestion intelligente, soulignant que la place située au-dessus du parking sera réhabilitée.

Berroho a, par ailleurs, indiqué que l’espace extérieur du parking sera aménagé pour offrir 38 places de stationnement supplémentaires.

Ce parking nouvelle génération contribuera à l’amélioration de la qualité des infrastructures et des services touristiques au centre-ville de Chefchaouen, ainsi qu’au renforcement de l’attractivité économique et touristique de la ville et à l’amélioration du cadre de vie de la population.

