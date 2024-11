Énergies renouvelables : la liaison électrique Sud-Centre se concrétise

Au moment où le Maroc a atteint 45% de sa capacité électrique qui découle des énergies renouvelables (ER), il s’est engagé dans un autre processus de développement, notamment de son infrastructure de transport, allusion faite à l’accélération de la réalisation du projet stratégique de la liaison électrique Très Haute Tension de 3GW reliant le Sud au Centre du Royaume en favorisant l’intégration des énergies renouvelables.

À partir des énergies renouvelables, le Maroc dispose désormais de 45% de sa capacité électrique qui découle de cette source d’énergie propre grâce à la mise en service par l’ONEE du parc éolien Jbel Lahdid de 270 MW dans le cadre d’un partenariat public privé (PPP) dans la province d’Essaouira, soit une capacité totale en énergie renouvelable de 5440 MW.

D’ici 2030, l’objectif est d’atteindre près de 52% d’énergies renouvelables dans le mix énergétique au niveau national. L’installation de cette capacité renouvelable est la résultante de la stratégie énergétique, adoptée depuis l’année 2009, dans le cadre de l’implémentation de la vision royale en matière d’énergies renouvelables, notamment le solaire et l’éolien.

Au même titre que ces deux sources d’énergie, le Maroc dispose désormais de «l’offre Maroc» en matière d’hydrogène vert qui a été opérationnalisée avec la publication de la circulaire du Chef du gouvernement. Celle-ci stipule la mise en œuvre de cette offre pour le développement de la filière de l’hydrogène vert et l’activation du comité de pilotage chargé de «l’Offre Maroc».

Parallèlement à cette diversification du bouquet énergétique du Royaume, en l’occurrence la mobilisation du foncier public pour soutenir le secteur des énergies renouvelables (ER) et l’hydrogène vert (H2 vert), le Maroc s’est engagé dans un autre processus de développement, notamment de son infrastructure de transport, allusion faite à l’accélération de la réalisation du projet stratégique de la liaison électrique Très Haute Tension de 3GW reliant le Sud au Centre du Royaume. A rappeler que ce projet consiste à renforcer l’infrastructure énergétique nationale en favorisant l’intégration des énergies renouvelables.

Cinq constructeurs internationaux déposent leurs candidatures

Actuellement, dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt et de pré-qualification pour le projet du pont énergétique reliant Dakhla à Casablanca sur 1.400 km, cinq des plus grands constructeurs mondiaux de lignes et de postes électriques à courant continu ont déposé leurs candidatures selon l’ONEE.

Parallèlement, l’Office a déjà procédé, le 21 août 2024, au lancement d’un appel d’offres pour la réalisation d’études topographiques relatives aux lignes aériennes de cette liaison. Ces études visent à déterminer les tracés optimaux des lignes Très Haute Tension en vue d’anticiper les contraintes géographiques, et à identifier et délimiter les sites devant abriter les stations terminales au Sud et au Centre.

Ce lancement de l’AMI intervient suite à plusieurs reports et après que l’ONEE a effectué les modifications nécessaires avec un addenda qui a été publié avec l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) n° SR401024 qui concerne la réalisation de cette liaison électrique. L’addenda publié avec l’AMI déjà relancé avait pour objet de clarifier les critères de préqualification des candidats autorisés à participer à la deuxième étape et d’introduire un nouveau mode de réalisation du projet et permettre ainsi aux candidats intéressés de présenter leur dossier.

Dans ce sens, deux schémas ont été suivis, à commencer par le Schéma BOOT. Il s’agit de la structure initialement envisagée dans l’AMI et qui demeure pertinente. Dans cette configuration, le candidat retenu in fine sera en charge du développement, de la conception, du financement, de la construction, de l’exploitation et de la maintenance du projet dans le cadre d’un contrat de type Build-Own-Operate-Transfer à conclure avec l’ONEE-BE.

En ce qui concerne le schéma EPC, il s’agit de la nouvelle structure introduite par le présent addenda. Dans cette configuration, le candidat retenu in fine sera en charge de la conception, de la construction et de la mise en service du projet dans le cadre d’un contrat de construction clés en main (EPC), et éventuellement de certains aspects de la maintenance du projet avec un contrat de maintenance long terme (LTSA).

ER : l’investissement passera à 15 MMDH pour 2024-2027

Par ailleurs, les modalités de réalisation du projet seront réalisées en deux phases, notamment la réalisation d’une liaison électrique d’une capacité de 1.500 MW Sud-Centre à mettre en service dans les plus brefs délais, lesquels seront déterminés à la seconde phase portant sur la réalisation d’une liaison électrique d’une capacité supplémentaire de 1.500 MW à mettre en service en 2029.

Par ailleurs, quel que soit le schéma de réalisation retenu, le candidat à qui sera confiée la réalisation du projet sera choisi, selon l’ONEE, au terme d’un processus qui se déroulera en deux étapes.

La première porte sur le présent appel à manifestation d’Intérêt, par lequel l’ONEE-BE entend sélectionner une liste de candidats pré-qualifiés (short list).

La deuxième étape concerne l’appel d’offres pour sélectionner le candidat qui conclura le contrat BOOT ou le contrat EPC pour la réalisation du projet. Par ailleurs, le rythme des investissements dans le secteur des énergies renouvelables devrait considérablement augmenter, passant de 4 MMDH par an à 15 MMDH pour la période 2024-2027.

La publication récente de la capacité d’accueil par l’Autorité nationale de régulation de l’électricité (ANRE) constitue un autre levier d’accélération de ce chantier de développement d’ER car donnant de la visibilité et de la flexibilité aux investisseurs dans ce secteur. Ainsi, la capacité d’accueil totale au niveau national devrait atteindre environ 7.236 MW pour la période 2024-2028, répartie entre 2.668 MW pour les énergies éoliennes et 4.568 MW pour les énergies solaires.

Yassine Saber / Les Inspirations ÉCO