Le Maroc sur tous les fronts

Les cinq prochaines années s’annoncent résolument tournées vers la consolidation des infrastructures et des équipements, surtout à l’approche des deux échéances majeures que sont la Coupe d’Afrique des nations 2025 et la Coupe du monde de football 2030, toutes prévues au Maroc.

Les infrastructures constituent l’épine dorsale de toute économie prospère. Ce n’est donc pas un hasard si, depuis plus de deux décennies, le Maroc continue d’investir massivement dans le développement de ses infrastructures toutes catégories confondues : routes, autoroutes, aéroports, ports, lignes à grande vitesse, nouvelles gares et infrastructures hydriques, sportives et hôtelières.

Un choix stratégique qui a permis au Royaume de franchir une troisième décennie de transformation avec la réalisation de nombre d’infrastructures ayant réussi à attirer le secteur privé, lequel a contribué au financement de plusieurs projets structurants.

De ce fait, les cinq prochaines années s’annoncent résolument tournées vers la consolidation des infrastructures du pays malgré les différents défis auxquels il est confronté à l’approche de l’accueil de deux manifestations sportives majeures : la Coupe d’Afrique des Nations 2025 et la Coupe du monde de football 2030.

Une nouvelle génération de projets

En conséquence, une nouvelle génération de projets relatifs aux infrastructures de toutes natures (routières et autoroutières, aéroports, ports, liaisons ferroviaires, transport d’énergie, mobilisation des ressources hydriques, construction de stades…) est en cours de réalisation dans l’ensemble des régions du Maroc. De quoi permettre au Royaume de se projeter dans une nouvelle perspective de croissance économique avec, notamment, la concrétisation des exigences du Nouveau modèle de développement (NMD).

Pour rappel, celui-ci a proposé, depuis plus de quatre ans, un nouveau référentiel dans le cadre d’une feuille de route dont l’accélération de la croissance est l’un des socles majeurs.

En effet, cette dernière a favorisé la transition vers un nouveau palier de croissance de PIB pouvant s’établir à 6% à partir de 2025, avec le développement des infrastructures, et à 7% à partir de 2030, contre une prévision de 4,6% dans le cadre de la loi de Finances 2025 et une réalisation de 3,3% au titre de l’année 2023.

Yassine Saber / Les Inspirations ÉCO