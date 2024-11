Sonasid. Ismail Akalay : “Le Groupe a engagé d’importants investissements sur les quatre dernières années”

A travers cette interview, Ismail Akalay, directeur général de Sonasid, explique comment le Groupe se positionne comme l’un des premiers partenaires dans la construction des grands projets d’infrastructure au Maroc, notamment ceux qui verront le jour à l’horizon 2030.

En tant que premier producteur d’acier au Maroc depuis plus d’un demi-siècle, quelle lecture faites-vous du marché, y compris les futurs volumes de vente compte tenu du développement des différentes infrastructures que le Maroc s’apprête à franchir à l’approche de la Coupe d’Afrique et la Coupe du monde ?

Depuis plus de 50 ans, Sonasid, leader sidérurgique national, participe à la construction et au développement du Maroc en fournissant des produits innovants à haute valeur ajoutée et assurant les meilleures conditions de sécurité, compétitivité et délais au secteur de la construction. Ces dernières années, nous avons accompagné la construction de grands ports, tels que ceux de Nador West Med, Laâyoune ou Dakhla, les projets hydrauliques, les infrastructures sportives ainsi que le développement industriel du Royaume.

Avec une capacité de production de 1,1 million de tonnes, le Groupe se positionne donc naturellement comme l’un des premiers partenaires dans la construction des grands projets d’infrastructure qui verront le jour à l’horizon 2030.

Dans le cadre de cette dynamique de croissance du secteur de la construction et de l’industrie, nous anticipons une hausse significative de la demande en acier. En témoignent nos derniers résultats publiés, qui reflètent une augmentation de nos volumes de vente de 12% à fin septembre 2024.

Quelles sont les ambitions et les priorités stratégiques du groupe Sonasid pour les années à venir afin d’accompagner ces

évolutions futures ?

Résolument tourné vers l’avenir, le Groupe Sonasid poursuit la mise en œuvre de son plan stratégique «Act For Impact» axé sur le développement commercial, le renforcement de la compétitivité, le lancement de produits et services innovants et la consolidation de son leadership régional dans la production d’aciers à faible empreinte carbone. Notre priorité est de nous adapter aux évolutions du secteur. Nous restons pleinement engagés en faveur d’un modèle économique durable, en capitalisant sur les nouvelles opportunités offertes par le marché tout en continuant à développer des produits innovants à faible empreinte carbone.

Pour ce faire, Sonasid a engagé d’importants investissements sur les quatre dernières années (près de 700 millions de dirhams) et prévoit de poursuivre sur cette lancée en mettant en place un programme d’investissements ambitieux pour les années à venir. Ces initiatives visent à renforcer la compétitivité de Sonasid tout en soutenant la transition énergétique et la préservation de l’environnement, des enjeux clés pour l’avenir de l’industrie sidérurgique.

De quelle façon le Groupe compte bénéficier des nouvelles opportunités de croissance attendues au niveau du marché marocain ? Outre le secteur de la construction et des infrastructures, quels sont les autres marchés porteurs pour le Groupe Sonasid ?

Grâce à son engagement dans la promotion d’un modèle économique durable, le Groupe tire profit des nouvelles opportunités de croissance par le lancement de produits et services innovants ainsi que par la consolidation de son leadership en matière de production d’aciers à faible empreinte carbone. En sa qualité de chef de file régional dans la production de «Green Steel», la performance environnementale de Sonasid constitue donc, de plus en plus, un levier de compétitivité tant sur le plan national qu’international.

Dans le cadre de cette stratégie, Sonasid a intégré de nouveaux segments de marché à fort potentiel tels que les aciers pour l’automobile. Son centre de R&D assure également l’optimisation continue de la production et la valorisation des produits non ferreux. En parallèle, la construction de l’unité de production de fil précontraint à Nador est désormais achevée. La commercialisation de ce produit à fort potentiel débutera fin 2024, permettant ainsi à Sonasid d’élargir son offre et d’affirmer son leadership dans le secteur.

Comment le Groupe s’adapte aux nouvelles tendances et aux défis du marché, notamment l’aspect environnemental ?

Dans le contexte actuel, marqué par l’introduction du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières par l’UE, la capacité de produire du Green Steel à grande échelle devient un avantage compétitif décisif pour le Groupe Sonasid. En 2023, Sonasid a franchi une étape cruciale en devenant le premier producteur national d’aciers longs à obtenir la certification internationale de déclaration environnementale de produit (EPD) pour notre acier vert.

Cette certification EPD, qui atteste de la conformité des produits aux normes environnementales les plus strictes, ouvre à Sonasid de nouvelles opportunités sur les marchés internationaux. En s’imposant ainsi comme un acteur majeur dans la production de Green Steel sur le plan régional, Sonasid se distingue par un modèle 100% recycling, alimenté à plus de 90% par des énergies renouvelables. Cette approche est renforcée par une optimisation constante de ses processus de production et une valorisation de ses coproduits.

Yassine Saber / Les Inspirations ÉCO