Ismail Akalay : ‘‘Chaque nouvelle unité de production est pensée comme une usine 4.0’’

Ismail Akalay

Directeur Général de Sonasid

Entre digitalisation des opérations, bascule vers l’acier vert et développement d’une smart factory à échelle nationale, le groupe Sonasid s’impose comme un fer de lance de l’innovation industrielle durable. Le Directeur Général revient sur les leviers technologiques et environnementaux activés pour faire de Sonasid un leader régional de l’acier bas carbone, résilient, connecté et aligné sur les exigences de souveraineté industrielle.

Comment Sonasid intègre-t-elle les technologies numériques (automatisation, capteurs IoT, intelligence artificielle) dans ses unités industrielles pour améliorer la performance opérationnelle et la traçabilité ?

Sonasid déploie une feuille de route digitale industrielle ambitieuse, structurée autour de trois leviers stratégiques : la sécurité des collaborateurs, l’optimisation de la chaîne d’approvisionnement et la compétitivité industrielle. Plus de 40 initiatives sont actuellement en cours pour transformer en profondeur nos opérations. L’intelligence artificielle constitue un pilier majeur de cette transformation, avec des applications concrètes sur plusieurs axes.

Au niveau de la sécurité, nous avons lancé le projet “No Man on the Floor”, qui vise à réduire l’exposition des collaborateurs aux zones à risque, notamment là où l’acier liquide est manipulé à plus de 1 600 °C. L’IA est utilisée pour la prédiction des incidents et la prise de décision assistée, permettant ainsi de prévenir les accidents en amont.

Cette approche repose sur une modernisation technologique de nos équipements, en y intégrant une couche intelligente capable d’analyser les signaux faibles et d’anticiper les situations critiques. En parallèle, l’IA joue un rôle clé dans l’optimisation de la supply chain industrielle.

Dans un marché marqué par la volatilité des approvisionnements et des coûts des matières premières, elle permet une orchestration dynamique des plans de production, avec pour objectif de maximiser l’efficacité opérationnelle tout en réduisant les coûts. Ces outils nous offrent donc une meilleure réactivité face aux fluctuations du marché et renforcent notre résilience industrielle.

Quelles sont les initiatives concrètes de Sonasid pour réduire son empreinte carbone, notamment en matière de recyclage de la ferraille, d’efficacité énergétique ou de recours aux énergies renouvelables ?

Nous avons mis en œuvre un ensemble d’initiatives concrètes en vue de promouvoir une production à faible empreinte carbone, en parfaite adéquation avec nos objectifs de durabilité et de compétitivité, tant sur les marchés nationaux qu’internationaux.

En premier lieu, nous avons investi dans des technologies de pointe destinées à réduire les émissions de CO2 tout au long de notre chaîne de production. Aujourd’hui, Sonasid évite l’émission de près de 1,1 million de tonnes de CO2 par an.

Cette démarche inclut, entre autres, une optimisation continue de nos processus industriels ainsi que la mise en place d’un modèle économique durable, tirant parti des nouvelles opportunités de croissance. Ainsi, Sonasid se positionne en tant que leader régional dans la production d’acier vert, se distinguant par un modèle 100% recycling, alimenté à plus de 90% par des énergies renouvelables.

Cette approche est soutenue par notre centre de R&D qui assure également l’optimisation continue de la production et la valorisation des produits non ferreux. Sonasid est aujourd’hui le premier recycleur du Maroc, par la matière première que nous utilisons mais aussi par la valorisation des coproduits générés par nos activités et celles d’autres industries.

Sonasid a-t-elle entamé une transformation vers le modèle de “smart factory” avec des outils de supervision avancée, d’analyse prédictive ou de jumeaux numériques? Quels en sont les résultats concrets ?

Sonasid a engagé une transformation industrielle en profondeur, avec une feuille de route digitale intégrant l’ensemble de ses sites. Notre modèle de “smart factory” repose sur l’adoption de technologies avancées de supervision, d’analyse de données en temps réel, et d’outils d’optimisation intelligente des opérations. L’objectif est d’améliorer la performance globale, tout en renforçant la sécurité, la qualité et la réactivité de nos installations industrielles.

En parallèle, toutes nos nouvelles unités de production dédiées aux produits à haute valeur ajoutée ont été conçues comme de véritables usines 4.0. Elles sont entièrement connectées et équipées de systèmes de pilotage permettant de suivre et d’analyser en temps réel l’ensemble du processus de production, et d’agir immédiatement sur les chaînes en fonction des données collectées.

Ces évolutions se traduisent déjà par des gains mesurables en matière de performance, de qualité et d’agilité industrielle, atouts majeurs pour répondre aux exigences croissantes de nos clients et aux enjeux de compétitivité à l’échelle régionale.

Face aux enjeux de relocalisation et de régionalisation industrielle en phase avec les objectifs de souveraineté industrielle du Maroc, comment Sonasid valorise-t-elle son implantation pour renforcer sa compétitivité ?

Sonasid entend jouer un rôle moteur en valorisant pleinement son ancrage territorial et en développant, grâce à la R&D, des solutions industrielles innovantes et adaptées aux besoins stratégiques du Maroc. Notre objectif est d’implanter une nouvelle unité industrielle chaque année. Notre priorité est de nous adapter aux évolutions du secteur. Nous restons donc pleinement engagés en faveur d’un modèle économique durable, en capitalisant sur les nouvelles opportunités offertes par le marché tout en continuant à développer des produits innovants à faible empreinte carbone.

Pour ce faire, Sonasid a engagé des investissements conséquents sur les 4 dernières années (plus de 800 millions de dirhams sur la période 2022-2025) dans des technologies de pointe et en recherche et développement, offrant ainsi des solutions sur mesure et des aciers verts de qualité supérieure, parfaitement adaptés aux besoins du marché. Nous avons devant nous l’opportunité de façonner l’avenir de l’industrie sidérurgique marocaine et de continuer à innover pour renforcer notre leadership.

Ainsi, dans le cadre de la diversification de notre offre de produits à haute valeur ajoutée, Sonasid a développé le premier rond à béton antisismique hautement ductile et flexible fabriqué selon les normes internationales les plus exigeantes. Dès publication de la norme marocaine de ce produit, nous serons en mesure de le commercialiser au Maroc.

Par ailleurs, nous comptons explorer de nouveaux segments. Nous produirons ainsi dès fin 2025 nos propres lingots de cuivre et d’aluminium. Ces initiatives illustrent parfaitement notre ambition : continuer à construire le Maroc durablement et participer à son rayonnement à l’international, tout en soutenant la transition énergétique et la préservation de l’environnement, des enjeux clés pour l’avenir de notre pays.

Sanae Raqui / Les Inspirations ÉCO