Un nouveau D.G à la tête du Hilton Tangier Al Houara Resort & Spa

Le Hilton Tangier Al Houara Resort & Spa annonce la nomination de Julien Besançon en tant que nouveau Directeur Général. Fort de son expertise et de son dynamisme, Julien Besançon s’emploiera à renforcer la position du Hilton Tangier comme une destination incontournable de la région, particulièrement en prévision des événements internationaux comme la CAN 2025 et la Coupe du Monde 2030.

Avec plus de 15 ans d’expérience au sein du groupe Hilton, Julien Besançon a occupé des postes clés dans différents environnements, qui lui ont permis de développer une solide expertise dans l’hôtellerie de luxe. Il a débuté sa carrière comme Assistant F&B Manager au Hilton Ras Al Khaimah Resort & Spa, avant de continuer son parcours à travers plusieurs rôles stratégiques à Hilton Dubai Jumeirah et Hilton Doha, où il a exercé en tant que F&B Manager et Directeur des Opérations.

Sa première grande direction générale s’est concrétisée au Hilton Yaoundé, au Cameroun, où il a piloté des événements majeurs tels que le Sommet des Chefs d’État d’Afrique Centrale et la CAN 2022. Le passage de Julien Besançon au Hilton Yaoundé a été également marque par le recrutement de plusieurs personnes en situation de handicap, et par lancement de projets F&B visant à optimiser les performances tout en renforçant la rentabilité.

Besançon arrive donc au Maroc avec une grande expertise métier et une bonne connaissance de l’Afrique et du Moyen Orient, qu’il mettra au profit du Hilton Tangier Al Houara Resort & Spa. Il souhaite notamment mettre en place de nouvelles initiatives pour enrichir l’expérience client, avec un accent particulier sur l’innovation et la culture, et renforcer les liens avec la communauté locale, en collaborant avec les acteurs économiques régionaux pour contribuer au développement touristique et économique de Tanger.

Le Hilton Tangier Al Houara Resort & Spa continue ainsi de poursuivre son ambition d’offrir des expériences exceptionnelles, alliant élégance, excellence de service et innovation, tout en valorisant l’hospitalité marocaine et les atouts uniques de la région.