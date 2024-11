Du nouveau au sujet de la nouvelle décharge de Casablanca

Où en est le marché de la nouvelle décharge de Casablanca ? Contacté par Le Site info, Moulay Ahmed Afilal, l’adjoint au maire, a assuré que la commune de Casablanca est en train de choisir l’entreprise qui se chargera de la réalisation de la nouvelle décharge, après l’ouverture des plis relatifs à l’appel d’offres lancé en septembre dernier. Et de rappeler que le problème du foncier est totalement réglé.

A noter qu’un budget de 250 millions de dirhams a été alloué à la construction du centre d’enfouissement et de valorisation des déchets de Casablanca. D’une superficie de 260 hectares, le terrain se situe dans la commune d’Al Majjatia Oulad Taleb, province de Médiouna. «Le centre d’enfouissement sera prêt dans un an et demi vu que d’autres grands projets attendent Casablanca», a assuré Afilal.

Rappelons qu’une commission du ministère de l’Intérieur avait auparavant exprimé son désaccord vis-à-vis de cette proposition d’acquérir un bien immobilier à Al Majjatia Oulad Taleb car celui-ci ne correspond point aux visions et aux spécificités urbanistiques de cette zone, fixées par le plan d’aménagement de cette commune rurale, adopté par le Conseil de Casablanca en 2019.

H.M.