Maroc: les prix des viandes rouges pourraient bientôt baisser

Mohamed Jebli, le président de la Fédération marocaine des acteurs de la filière élevage (FMAFE), a assuré que les prix des viandes rouges importées ont reculé récemment, ce qui devrait entraîner la baisse des prix des viandes ovines et bovines au Maroc.

Dans une déclaration à Le Site info, le coût de la viande bovine importée ne dépasse pas 80 dirhams le kilo et celui de la viande ovine 85 dirhams. «La viande importée, notamment d’Espagne, pourrait contribuer à réduire les prix de la viande rouge au Maroc, en particulier avec l’augmentation des quantités importées», explique Jebli.

Et d’ajouter que les prix des viandes ont atteint actuellement des sommets : entre 90 et 110 dirhams le kilo pour la viande bovine et environ 130 dirhams pour l’ovine.

Rappelons que le ministre délégué chargé des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, a annoncé que 20.000 tonnes de viande importées seront introduites sur le marché marocain avant la fin de cette année.

En parallèle, de nombreuses voix se sont élevées pour critiquer le recours continu à l’importation, estimant que cette mesure n’a donné aucun résultat concret vu que les prix continuent d’ augmenter.

H.M.