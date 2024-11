Qualité de l’huile d’olive: les Marocains ne cachent pas leur inquiétude

El Mehdi El Fatmi a indiqué que le prix de l’huile d’olive a connu récemment une hausse sans précédent, ce qui a provoqué la colère et l’inquiétude des consommateurs concernant les pratiques frauduleuses dans le secteur.

Le députée PPSiste dans la Chambre des représentants a en effet assuré que les Marocains craignent, à l’approche de la saison de la récolte des olives, la fraude dans le marché de l’huile à cause de la flambée des prix. «Certains cherchent à exploiter la demande croissante pour réaliser des profits illicites et utilisent donc des produits chimiques ou encore des olives de mauvaise qualité», a dénoncé El Fatmi.

Dans une question écrite adressée au ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, le député a demandé quelles sont les mesures prévues pour faire face à la hausse des prix de l’huile de l’olive, pour réguler les tarifs et renforcer les contrôles afin de limiter la fraude et protéger la santé des Marocains. El Fatmi s’est également interrogé sur les sanctions prévues à l’encontre des contrevenants.

Rappelons que le gouvernement avait décidé de soumettre l’huile d’olive et ses dérivés à des restrictions sur les exportations. Ces restrictions concernent, entre autres, les olives à l’état frais et réfrigéré, l’huile d’olive et ses fractions, même raffinées et les olives sèches. Cela, conformément aux dispositions de l’article 1 de la loi 89-13, se rapportant au commerce extérieur.

Ces mesures d’interdiction d’exportation de l’huile d’olive demeurent effectives jusqu’au 31décembre 2024.

La production d’olives se répartit sur 5 régions du Maroc, avec 38 % de la production dans la région Fès-Meknès, 22 % dans la région Marrakech-Safi, 10 % dans la région Beni Mellal-Khénifra, et 10 % dans les régions Tanger-Tétouan-Al Hoceima et l’Oriental.

H.M.