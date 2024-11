Education nationale: Saad Berrada dévoile ses priorités

La généralisation d’un enseignement primaire de qualité et l’élargissement du projet des écoles pionnières à quelque 2000 écoles primaires et 500 établissements du cycle secondaire collégial figurent parmi les priorités du plan d’action du ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports au titre de l’année 2025, a indiqué, vendredi à Rabat, le ministre de tutelle, Mohamed Saad Berrada.

S’exprimant devant la commission de l’enseignement, de la culture et de la communication à la Chambre des représentants lors de la présentation du projet de budget sectoriel du ministère au tire de l’année budgétaire 2025, Berrada a fait savoir que ces priorités concernent la poursuite des efforts en matière d’aide sociale, notamment à travers l’amélioration de la qualité des service dispensés et l’adoption du « projet de l’établissement » comme cadre méthodologique et mécanisme pratique de l’animation de la vie scolaire et la gestion de ses activités parallèles.

Le ministère, a-t-il relevé, procédera également au renforcement de l’offre scolaire via la construction de nouveaux établissements d’enseignement et l’extension des établissements existants, outre la poursuite du programme de mise à niveau des établissements scolaires.

Il a, en outre, souligné que les dotations allouées au secteur ont connu une augmentation significative par rapport à l’année 2024, précisant qu’un total de 85,61 milliards de dirhams a été alloué, soit une hausse de 16% (11,70 milliards de dirhams) sans compter les crédits d’engagement.

Cette augmentation s’explique par la croissance de la masse salariale d’un montant supplémentaire de 11,64 milliards de dirhams, soit un taux de 21%, et une augmentation du budget de dépenses de matériel et de dépenses diverses d’un montant additionnel de 1,02 milliards de dirhams, soit un taux de 10%, a indiqué le ministre, faisant état de la baisse du budget d’investissement de 13% des crédits de paiement et de 3% des crédits d’engagement.

Pour ce qui est des ressources humaines, M. Berrada a fait savoir que 16.344 postes budgétaires sont créés au titre de l’année 2025.

S’agissant du volet relatif aux élèves, Berrada a expliqué que le ministère compte continuer à activer les accords de partenariat avec trois associations de premier plan dans le domaine de l’enseignement primaire et à élargir l’offre éducative dans l’enseignement primaire et ce, à travers la mise à niveau et l’équipement de 600 salles, la construction et l’équipement de 1.235 salles, la mise en place d’installations sanitaires, la réhabilitation et l’équipement des espaces de récréation, et la construction et l’équipement de 1.070 unités préfabriquées.

Il a ajouté que le ministère va continuer également à étendre le programme national visant l’approche « Teaching at the right level » (TARL) (Enseigner au niveau approprié) pour inclure des écoles pionnières additionnelles, portant le nombre de bénéficiaires à 540.000 élèves, afin d’améliorer les apprentissages de base, de réduire le taux d’élèves en situation de retard scolaire et de mettre à disposition un programme de soutien scolaire pour 70.000 élèves en situation de retard scolaire dans les établissements du secondaire collégial.

En outre, le ministre a souligné que son département s’emploie à parachever les résultats restants du dialogue social sectoriel, en particulier l’octroi d’une subvention financière pour le personnel enseignant et les autres employés impliqués dans la mise en œuvre du modèle des écoles pionnières, ainsi que le traitement de la situation du personnel enseignant travaillant dans des zones enclavées et éloignées en coordination avec les partenaires.

Et de poursuivre que le ministère organisera un concours de recrutement de professeurs assistants pour les titulaires d’un doctorat ou équivalent, d’un autre pour les titulaires d’un master ou équivalent en vue d’accéder au premier échelon du cadre de professeur de l’enseignement secondaire qualifiant, outre l’ancienneté accordée à certains cadres pour accélérer le rythme de promotion, et la révision du système des mouvements de mutation.

S.L.