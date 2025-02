Enseignement: le ministère dévoile les résultats de la réunion avec les syndicats

Par LeSiteinfo avec MAP

Le ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports a dévoilé jeudi les résultats des travaux de la commission conjointe entre le ministère et les cinq syndicats les plus représentatifs du secteur de l’enseignement, qui ont eu lieu la veille à Rabat.

Mohamed Saad Berrada, ministre de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, a présidé mardi une réunion du haut comité de suivi du dialogue social sectoriel avec les secrétaires généraux des cinq syndicats les plus représentatifs du secteur de l’enseignement, à savoir la Fédération nationale de l’enseignement (FNE), le Syndicat national de l’enseignement (SNE), la Fédération libre de l’enseignement (FLE), la Fédération nationale de l’enseignement (FNE) et le Syndicat national de l’enseignement (SNE), a indiqué le ministère dans un communiqué.

Cette réunion s’est déroulée en présence du secrétaire général du ministère, Younes Shimi, du directeur des ressources humaines, Mohamed Aderdour, du directeur des affaires juridiques et du contentieux, Khalid Benichou, ainsi que de plusieurs autres responsables du ministère.

Selon le communiqué, cette rencontre s’inscrit dans le cadre de l’approche participative adoptée par le ministère avec les syndicats de l’enseignement les plus représentatifs et du suivi de la mise en œuvre des accords des 10 et 26 décembre 2023, ainsi que des dispositions du statut des fonctionnaires du ministère oeuvrant dans le secteur de l’éducation nationale.

A cette occasion, le ministre s’est félicité des efforts déployés dans le cadre des travaux des commissions conjointes en vue de mettre en œuvre le nouveau statut, dont le taux de réalisation a dépassé les 80%, appelant à la poursuite du dialogue et de l’action conjointe avec les cinq syndicats les plus représentatifs.

Sur la base des résultats de la réunion du haut comité de suivi du dialogue social sectoriel et dans la continuité de l’action conjointe, Shimi, accompagné de plusieurs autres responsables du ministère, a présidé mercredi les travaux de la commission conjointe rassemblant le ministère et les cinq syndicats les plus représentatifs du secteur de l’enseignement

Cette réunion a fait le point sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du statut des fonctionnaires de l’éducation nationale et des accords des 10 et 26 décembre 2023, a souligné le communiqué, ajoutant que plusieurs points ayant trait à ces questions ont été discutés lors de cette rencontre.

Il a été ainsi convenu d’entamer le 10 mars prochain la formation relative à l’activation des dispositions de l’article 76, portant sur l’accès aux cadres d’inspecteur en orientation pédagogique pour la catégorie des conseillers en orientation pédagogique, d’inspecteur en planification pédagogique pour la catégorie des conseillers en planification pédagogique et d’inspecteur en affaires financières pour la catégorie des économes.

Il a également été convenu d’organiser le 29 mars 2025 le concours professionnel des professeurs de l’enseignement secondaire qualifiant du 1er grade, ouvert aux fonctionnaires du ministère titulaires d’un master ou d’un diplôme d’ingénieur d’État ou équivalent, relatif à la mise en œuvre de l’article 45.

Le concours d’accès au Centre d’orientation et de planification de l’éducation aura lieu le 12 avril tandis que celui d’entrée au Centre de formation des inspecteurs de l’éducation se déroulera le 19 avril, a indiqué le communiqué, ajoutant que le concours d’accès au cycle de formation des cadres de l’administration pédagogique au sein des Centres Régionaux des Métiers de l’Éducation et de la Formation est prévu le 26 avril.

Cette réunion a aussi permis de passer en revue l’état d’avancement de l’organisation du concours de recrutement de professeurs assistants, ouvert aux fonctionnaires du ministère titulaires d’un doctorat ou d’un diplôme équivalent, ainsi que le dossier de la promotion des catégories concernées par les dispositions de l’article 81.

Les participants à cette réunion ont convenu de poursuivre les réunions de la commission conjointe le jeudi de chaque semaine pour discuter des question en suspens, et l’établissement d’un PV conjoint à la fin de chaque réunion signé par les parties présentes, a souligné le communiqué, ajoutant que la prochaine réunion du jeudi 27 février sera consacrée à l’examen des dossiers de mouvements de mutation et de l’organisation du concours professionnel pour l’accès au premier grade du cadre d’enseignant du secondaire qualifiant.

