Rougeole au Maroc: les parents d’élèves appelés à vacciner leurs enfants (VIDEO)

Sur la Toile, de nombreuses voix se sont élevées, appelant les parents à vacciner leurs enfants contre la rougeole.

Dans une déclaration à Le Site info, un père de famille a indiqué que tous les parents sont aujourd’hui dans l’obligation de vérifier les carnets de vaccination de leurs enfants afin de s’assurer que le vaccin contre la rougeole leur a été administré. Et de rappeler que les cours risquent d’être suspendus dans les écoles où des foyers épidémiques sont développés.

Rappelons que le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement préscolaire et des Sports a annoncé la mise en place de mesures préventives strictes au sein des établissements scolaires afin de limiter la propagation de la rougeole.

Mohamed Saïd Berrada, le ministre de l’Éducation nationale, a en effet appelé les directeurs des académies régionales à renforcer la coordination avec le ministère de la Santé et de la Protection sociale afin de mettre en place les dispositions nécessaires et d’organiser l’opération de vaccination des élèves contre la rougeole, et ce à partir du lundi 3 février

Dans une circulaire dont Le Site info détient une copie, le ministre a également demandé aux services concernés à mettre à disposition des salles ou des espaces adaptés pour garantir le bon déroulement de la campagne de vaccination. Il a également exhorté le personnel administratif et éducatif à accompagner les équipes médicales afin d’assurer le bon déroulement de l’opération. «Le vaccin utilisé a prouvé son efficacité depuis plusieurs années à travers des études et des essais cliniques, garantissant ainsi une protection individuelle et collective», précise le ministère.

Par ailleurs, Berrada a appelé à exclure les élèves dont les parents refusent la vaccination, en cas d’apparition de cas de rougeole dans leur établissement, afin de les protéger contre cette maladie contagieuse.

Il a aussi mentionné la possibilité de fermer les établissements scolaires considérés comme des foyers épidémiques, conformément aux mesures préventives, et ce, sur recommandation du ministère de la Santé et de la Protection sociale, chargé d’évaluer la gravité et l’urgence de la situation.

H.M.