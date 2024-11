Maroc : les photos d’identité seront plus chères à partir de ce vendredi

A partir de ce vendredi, les prix des photos d’identité seront plus chers. La Haute Autorité des Professionnels de la Photographie au Maroc a en effet décidé d’augmenter les tarifs afin d’accompagner l’évolution de la profession et garantir la continuité et la satisfaction des clients avec la qualité habituelle.

Elle indique également que les prix des matières premières et des fournitures et équipement de la photographie ont grimpé. Le prix des photos d’identité, tous types confondus, passera ainsi de 30 dirhams à 40 dirhams.

La Haute Autorité a ajouté, par ailleurs, que cette révision des prix entrera en vigueur à partir de ce 1er novembre.

H.M.