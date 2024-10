Maroc-République centrafricaine : à quelle heure et sur quelles chaînes ?

Par LeSiteinfo avec MAP

Le sélectionneur national, Walid Regragui, a assuré que le match qui mettra aux prises samedi (20h00) au stade d’Honneur d’Oujda, les équipes du Maroc et de la République centrafricaine, pour le compte des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) Maroc-2025, constituera une « bonne opposition » face à un adversaire qui optera pour la défensive.

« Le plus important est l’opposition de styles. Demain, on aura affaire à une équipe qui optera pour la défensive et un bloc bas. A nous alors de trouver les solutions et les schémas adéquats », a-t-il dit vendredi lors de la conférence de presse d’avant-match. « Si on ne met pas tous les ingrédients ou si nous ne respectons pas nos adversaires, nous allons souffrir », a-t-il averti.

« On sait ce qui nous attend demain face à la Centrafrique » a-t-il poursuivi, relevant que « c’est une opportunité pour continuer de travailler ».

« La préparation s’est bien passée. On a doublé les sessions d’entrainement. Nous avons deux joueurs qui ne se sont pas préparés avec le groupe, à l’instar d’Osame Sahraoui qui ne s’est pas entrainé pendant deux jours », a-t-il noté.

S’agissant de la convocation du joueur du Raja Casablanca, Youssef Belammari, Regragui a affirmé que ce joueur est « très intelligent » et « s’adapte très vite ». « Je le connais très bien. Il doit saisir cette opportunité suite à l’absence de Noussair Mazraoui, qui est le choix numéro 1 et qui pourra revenir dans les rangs de l’équipe nationale en novembre prochain », a-t-il précisé.

« Je n’ai aucune inquiétude pour Belammari, que ce soit sur le plan mental ou technique. Il apportera certes une touche technique, car nous disposons de joueurs qui aiment jouer sur les lignes. Avec la qualité de Belammari, il donnera des solutions à notre ligne médiane. Aux côtés d’Adam Aznou, ce sont deux très bons joueurs et profils », a-t-il soutenu. « J’aurais aimé avoir tout l’effectif à ma disposition, que ce soit Chadi Riyad, Hakim Ziyech, Brahim Diaz ou encore Noussair Mazraoui. Or, c’est positif que cela arrive maintenant et non pas avant la Coupe d’Afrique, afin de voir les options et les joueurs qui peuvent être alignés », a expliqué le sélectionneur national.

Walid Regragui, a dévoilé, jeudi dernier, la liste des 25 joueurs retenus pour disputer les deux prochains matchs face à la République centrafricaine, respectivement, les 12 et 15 octobre au stade d’Honneur à Oujda pour le compte des éliminatoires de la CAN-2025.

Le Maroc, déjà qualifié à la CAN-2025 en sa qualité de pays hôte, est logé dans le groupe B aux côtés du Gabon, de la Centrafrique et du Lesotho.

Lors de ses deux premières rencontres dans le cadre de ces éliminatoires, l’équipe nationale a battu le Gabon (4-1) et le Lesotho (1-0). Le match sera retransmis sur la chaîne Arryadia TNT, Bein Sport 2 FR et Bein Sport HD 4.