Marrakech Air Show 2024 : le Maroc au centre de l’aéronautique mondiale

Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la 7ème édition du Marrakech Air Show (MAS) se tiendra du 30 octobre au 2 novembre 2024, mettant en avant le rôle croissant du Maroc sur la scène aéronautique mondiale.

Organisé par le ministère de l’Industrie et du Commerce (MIC), l’Administration de la Défense Nationale, et MEDZ, filiale de la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG), cet événement vise à être à la fois une vitrine des innovations du secteur et une plateforme d’échanges pour les professionnels et acteurs majeurs de l’aéronautique.

Le MAS 2024 s’étendra sur une superficie d’exposition de 12 500 m² et accueillera des leaders et experts de renom venus du monde entier. Parmi les exposants figurent des acteurs clés de l’industrie, tels qu’Airbus, Lockheed Martin, CATIC, et Tata Advanced Systems. Le salon offre une opportunité de networking unique, avec des rencontres B2B et des échanges destinés à promouvoir des partenariats stratégiques et explorer de nouveaux marchés.

Cette édition sera marquée par la participation de personnalités influentes du secteur aéronautique, dont Wouter Van Wersch, Vice-Président Exécutif d’Airbus International, et Tom Gentil, Président de Hexcel. Ces dirigeants, aux côtés d’autres experts, viendront échanger sur les défis actuels et les innovations du secteur, faisant du MAS 2024 un lieu privilégié pour le partage d’expertise et la conclusion d’accords commerciaux.

L’innovation technologique sera au cœur de cet événement, avec un accent particulier sur l’intégration de l’industrie 4.0 dans les chaînes de production aéronautique. Les startups marocaines développant des solutions technologiques innovantes seront mises en lumière, tandis que des projets portant sur les carburants alternatifs et la réduction des émissions de carbone illustreront l’engagement environnemental du Maroc dans ce domaine.

Une journée dédiée au capital humain soulignera l’importance des compétences et des talents dans le secteur. Des ateliers permettront aux étudiants d’écoles d’ingénieurs et d’universités marocaines d’échanger avec les professionnels, renforçant ainsi le lien entre le monde de l’éducation et l’industrie aéronautique.