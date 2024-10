Auto Occasion 2024 : le salon de l’automobile d’occasion revient à Casablanca

Organisée sous l’égide du ministère de l’Industrie et du Commerce (MIC), la 3ᵉ édition du Salon de l’automobile d’occasion, « Auto Occasion », se tiendra du 10 au 15 octobre 2024 à Anfa Park, Casablanca. Cet événement réunira les principaux acteurs du secteur de la vente de voitures d’occasion, ainsi que des partenaires stratégiques comme les sociétés de financement et les fournisseurs d’accessoires automobiles.

Avec plus de 10.000 m² d’espace d’exposition et une vingtaine d’exposants, le salon vise à rassembler tout l’écosystème du marché de l’automobile d’occasion. Des tables rondes seront également organisées tout au long de l’événement, offrant un espace d’échanges sur les défis et les opportunités de ce secteur en pleine croissance au Maroc.

Le marché de l’automobile d’occasion a enregistré une progression significative ces dernières années, avec des ventes ayant bondi de 400.000 à 700.000 unités entre 2019 et 2023. Auto Occasion 2024 entend capitaliser sur cette dynamique en offrant une plateforme dédiée à la rencontre entre acheteurs et vendeurs, tout en soutenant le développement du marché formel et l’accès à des véhicules adaptés aux besoins et au budget de chacun.