Renault Kardian : lancement de la production au Maroc à l’usine SOMACA

L’usine SOMACA de Casablanca a officiellement lancé la production du Renault Kardian, le 8 novembre, un SUV compact destiné aux marchés locaux et internationaux. Ce lancement a été marqué la présence de Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce (MIC), de Mohamed Bachiri, Directeur Général de Renault Group Maroc, ainsi que d’autres représentants de la marque.

Le Kardian, premier des huit nouveaux modèles introduits dans le cadre du plan « Renault International Game Plan 2027 », renforce le rôle stratégique du Maroc pour Renault. Avec ce projet, le Royaume devient une plateforme industrielle clé pour le groupe, contribuant à sa stratégie d’exportation mondiale. En effet, le Maroc, deuxième pays de production pour Renault, représente aujourd’hui 17 % des ventes mondiales du groupe, soulignant son importance croissante sur la scène internationale.

L’industrialisation du Renault Kardian à la SOMACA a impliqué une montée en gamme technologique pour répondre aux standards internationaux. L’usine a intégré le procédé de peinture « Bi-Ton », une première au Maroc, permettant de peindre des carrosseries avec deux teintes distinctes, offrant ainsi un design plus diversifié aux clients. Les équipes locales, ayant suivi plus de 6 000 heures de formation, ont contribué à cette avancée technologique, gérant les processus de peinture, de tôlerie et de montage.

La production du Renault Kardian à la SOMACA soutient l’ambition du groupe Renault d’augmenter sa capacité de production au Maroc. Cette année, SOMACA prévoit de dépasser 100 000 véhicules produits, un record pour l’usine. D’ici 2025, Renault projette d’atteindre une capacité de 500.000 véhicules par an au Maroc, avec une prévision de 120.000 véhicules produits à fin 2024. Le Renault Kardian, « Made in Morocco », sera disponible au Maroc dès décembre 2024 et destiné à l’exportation vers une quinzaine de pays, notamment les États du Golfe, plusieurs pays africains, ainsi que l’Ukraine et la Guadeloupe.