Ministère de la Santé : passation de pouvoirs entre Amine Tahraoui et Khalid Ait Taleb

Par LeSiteinfo avec MAP

La cérémonie de passation de pouvoirs entre M. Amine Tahraoui, que le Roi Mohammed VI a nommé ministre de la Santé et de la Protection sociale, et son prédécesseur M. Khalid Ait Taleb, a eu lieu, jeudi à Rabat, en présence notamment des cadres et directeurs du ministère.

S’exprimant à cette occasion, M. Ait Taleb a fait part de ses remerciements aux équipes du ministère pour leur engagement et leur abnégation dans l’accomplissement de leur mission notamment lors de « moments critiques » comme la pandémie du Covid-19 et le séisme d’Al Haouz.

Se félicitant du « climat de confiance » qui règne au sein du ministère, M. Ait Taleb a mis en avant les « riches compétences », dont regorge le département, tout en souhaitant plein succès à son successeur, M. Tahraoui.

De son côté, M. Tahraoui a exprimé sa gratitude à Sa Majesté le Roi pour la Haute Confiance Royale placée en lui, affirmant que le secteur de la santé est l’un des piliers de la prospérité et du développement de la société.

Aussi, il a remercié M. Ait Taleb pour ses efforts à la tête du ministère, faisant part de sa détermination à continuer sur cette lancée, aux côtés de toutes les équipes du département, afin de répondre au mieux aux attentes des citoyens et d’améliorer le secteur de la santé et de la protection sociale dans le Royaume.