Nizar Baraka : « Les attentes sont élevées et le gouvernement ne restera pas les bras croisés » (VIDEO)

Nizar Baraka, secrétaire général du Parti de l’Istiqlal, a déclaré que le gouvernement s’engage, dans le reste de son mandat, à adopter une nouvelle vision pour la création d’emplois à travers des mesures volontaristes sur les plans financier, fiscal et économique dans les secteurs prometteurs.

Lors de son discours prononcé ce mardi soir, lors de la réunion du comité de présidence de la majorité, Baraka a ajouté que l’ambition du « Made in Morocco » nécessite toutes les initiatives et mesures possibles afin de créer des emplois pour les jeunes et les femmes, de remplacer les importations par des exportations, et de renforcer la souveraineté économique nationale.

Baraka a souligné que « les attentes des citoyens sont élevées et ne cessent d’augmenter », avant d’ajouter que « le gouvernement ne reste pas les bras croisés face à cela, ni indifférent au sort des citoyens, mais il continue de travailler, d’innover, d’intensifier ses efforts et de rechercher des solutions adéquates pour répondre aux besoins et faire face aux contraintes conjoncturelles ».