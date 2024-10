Voici la liste des ambassadeurs nommés par le roi Mohammed VI

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Roi Mohammed VI a présidé, vendredi au Palais Royal à Rabat, un Conseil des ministres consacré à l’examen des orientations générales du projet de loi de finances pour l’année 2025 et à l’approbation de projets de décret relatifs au domaine militaire, ainsi que de plusieurs accords internationaux et d’une série de nominations dans des fonctions supérieures, indique un communiqué du porte-parole du Palais Royal.

Sur proposition du Chef du Gouvernement, et à l’initiative du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, le Roi a nommé nombre d’ambassadeurs du Souverain auprès de plusieurs pays frères et amis.

Il s’agit de :

– Othman El Ferdaous, ambassadeur auprès de la République de Côte d’Ivoire

– Abdelkader El Jamoussi, Ambassadeur auprès de la République de Cameroun

– Mustapha El Alami Fellousse, ambassadeur auprès de la République centrafricaine

– Mme Najoua El Berrak, ambassadeur auprès de la République du Congo

– Mohammed Iboumraten, ambassadeur auprès de la République du Niger

– Ahmed Rida Chami, ambassadeur auprès de l’Union Européenne

– Fatiha Ayadi, ambassadeur auprès du Danemark

– Omar Amghar, ambassadeur auprès de la République de Serbie

– Redouane Adghoghi, ambassadeur auprès de la République de Bulgarie

– Majid Halim, ambassadeur auprès de la Malaisie

– Redouane Houssaini, ambassadeur auprès de la République d’Indonésie

– Boutaina El Kerdoudi, ambassadeur auprès de la République du Bangladesh

-Younes Dirhoussi, ambassadeur auprès de Saint Lucie.