Les chiens errants sèment la panique à Agadir

Hassan Oumribet, député PPSiste à la chambre des Représentants, a tiré la sonnette d’alarme suite à la prolifération des chiens errants à Agadir.

Selon le parlementaire, ces animaux sèment la panique chez la population et constituent un véritable danger pour les enfants, précisant que les rues et avenues de la ville sont désormais occupées par des meutes de chiens qui deviennent très dangereux pendant la nuit.

Oumribet précise, dans ce sens, que plusieurs attaques de chiens ont été signalées ces derniers mois à Agadir. «Si les autorités ne ménagent aucun effort pour protéger la population et limiter ce phénomène, la reproduction rapide de ces chiens et leur prolifération continue sur les plages et dans les endroits publics prouvent que les mesures prises ne sont pas efficaces. Après avoir interdit leur abattage par balle, il est temps d’enfin trouver des solutions pour préserver la sécurité des habitants et assurer un environnement sûr et durable pour ces animaux», a précisé le député.

Dans une question écrite adressée au ministère de l’Intérieur Abdelouafi Laftit, Hassan Oumribet s’interroge ainsi sur les mesures prévues par les services communaux afin de mettre fin à la prolifération des chiens errants, estimant que ce problème ne sera pas résolu par l’ouverture prochaine d’un refuge pour animaux errants à Agadir.

A noter que cet espace a pour objectif de fournir aux chiens et chats errants les services vétérinaires, notamment la stérilisation et la vaccination, le but étant de réduire les risques de propagation de maladies et infections. Ce nouveau refuge dont les travaux de réalisation avancent à grands pas, ambitionne d’améliorer le paysage urbain d’Agadir, de maintenir un environnement propre et de promouvoir la qualité de vie des habitants de la ville.

H.M.