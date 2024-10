Marrakech accueille l’ATF 2024 pour un débat sur l’avenir durable en Afrique

Le Forum Africa Transition (ATF 2024) se tiendra les 17 et 18 octobre prochains à Marrakech, au Musée Mohammed VI de la Civilisation de l’Eau. Organisé par l’Institut International pour la Transition Durable en Afrique, cet événement s’impose comme une plateforme clé pour débattre des transitions économiques, sociales et environnementales sur le continent.

Sous le thème « Accompagner les Transitions en Afrique : L’Ère des Actions Durables et Innovantes », l’ATF 2024 réunira des experts nationaux et internationaux, des acteurs gouvernementaux, territoriaux et des représentants de la société civile. Ce forum mettra en avant des solutions concrètes adaptées aux défis actuels du continent, avec pour objectif de renforcer la résilience et l’inclusivité.

Le programme de la première journée inclura une conférence inaugurale suivie de deux panels interactifs. Ces discussions porteront, d’une part, sur les opportunités et défis liés aux transitions, et d’autre part, sur l’importance d’une action collective pour accompagner ces transformations. Le forum sera également marqué par la présentation de projets innovants à l’échelle locale.

La deuxième journée sera consacrée à la réunion du conseil consultatif de l’Institut, chargé de finaliser le plan stratégique 2025-2027. Cette initiative vise à promouvoir des solutions durables et à renforcer la coopération Sud-Sud en Afrique.