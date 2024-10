Rallye du Maroc: décès du motard Frédéric Baudry dans un accident (PHOTO)

Le motard français Frédéric Baudry est décédé lundi dans un accident en marge de sa participation au Rallye du Maroc.

« Lors de l’étape du Rallye du Maroc en boucle autour de Zagora, le motard Frédéric Baudry, qui participait pour la deuxième fois à la course, a chuté dans les dunes au kilomètre 97», ont expliqué les organisateurs. Un hélicoptère médical a été immédiatement immobilisé et le motard a été évacué en urgence à l’hôpital de Zagora. «Il est malheureusement décédé à 16h45, dans l’établissement hospitalier», indique-t-on.

Et d’ajouter : «Le Rallye du Maroc présente à sa famille et ses proches ses sincères condoléances».

En commentaires, de nombreux internautes ont également tenu à soutenir les proches et les amis du défunt, leurs adressant leurs condoléances et leurs souhaitant courage et patience pour surmonter cette terrible épreuve.

H.M.