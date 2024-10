Région de Rabat: le budget alloué au programme de développement 2022-2027

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Conseil de la région de Rabat-Salé-Kénitra, réuni lundi au titre de sa session ordinaire pour le mois d’octobre 2024, a approuvé le contrat programme de développement régional 2022-2027, doté d’une enveloppe budgétaire de plus de 21,3 milliards de dirhams.

Ce programme comprend 95 projets répartis en cinq axes principaux visant à renforcer le rayonnement, l’attractivité et la compétitivité de la région, encourager l’investissement, améliorer les infrastructures et les services de base dans toutes les provinces et préfectures de la région.

Ce programme de développement, dont les principaux axes ont été présentés lors de cette session présidée par le président du Conseil régional, Rachid El Abdi, en présence du Wali de la région de Rabat-Salé-Kénitra, Gouverneur de la préfecture de Rabat, Mohamed Yacoubi, vise aussi à promouvoir l’inclusion sociale et professionnelle des jeunes, des femmes et des groupes vulnérables, à consolider la position de la région comme un centre de savoir et d’innovation à l’échelle continentale, notamment à travers la numérisation, outre le renforcement des capacités de la région à s’adapter aux changements climatiques et la préservation de l’environnement.

La mise en œuvre du programme de développement régional repose sur trois principales sources de financement, à savoir la contribution de la région, les partenaires publics à l’instar des ministères, institutions et entreprises publiques ainsi que les collectivités territoriales et les conseils des préfectures et provinces, en plus des contributions privées via des partenariats public-privé pour le financement des projets.

Par ailleurs, le Conseil a approuvé le projet de budget principal et le budget annexe au titre de l’année fiscale 2025, avec des recettes du budget de fonctionnement dépassant 940 millions de dirhams, alors que les recettes du budget d’équipement dépassent 816 millions de dirhams, et le budget annexe près de 6 millions de dirhams.

Le Conseil a également approuvé lors de cette session le bilan intermédiaire des actions du Conseil régional qui a concerné, sur le plan économique, le renforcement de l’attractivité économique de la région, la consolidation et la diversification de son offre touristique, et la mise en place d’incitations pour encourager les secteurs prometteurs dans la région.

Sur le plan social, le bilan intermédiaire a été marqué par un renforcement des efforts des différentes parties pour réduire les inégalités entre les diverses préfectures et provinces de la région, notamment en ce qui concerne les infrastructures de base, la santé et l’éducation, ainsi que la révision du modèle de planification urbaine afin d’assurer la diversité sociale et un développement spatial équilibré. Sur le plan environnemental, il s’agit de l’optimisation de l’efficacité énergétique dans la région et l’amélioration de la gestion et de la valorisation des déchets.

Le Conseil a également approuvé, lors de cette session, un certain nombre de conventions portant principalement sur le soutien au développement touristique dans les villes de la région et la valorisation du patrimoine culturel et historique.

