Casablanca : voici à quoi ressemblent les nouvelles toilettes publiques de la ville (VIDEO)

Le conseil municipal de Casablanca, en partenariat avec la société de développement local « Casa Baia », a lancé la construction de sanitaires publics dans plusieurs rues de la ville.

Il est prévu que le premier lot compte 60 installations, avec un total de 120 à terme, dans un projet dont l’achèvement est attendu dans les six mois.

Selon Mohammed Nejjar, ingénieur civil chez « Casa Baia », ces installations sont de haute qualité, avec des spécifications et des designs modernes répondant aux besoins des citoyens, en particulier des personnes à mobilité réduite.

Mohammed Nejjar a également confirmé qu’à la demande du conseil municipal, aucun frais ne sera appliqué pour leur utilisation. L’accès sera gratuit aux usagers une fois la phase de livraison terminée. Les sanitaires seront installés dans les rues publiques ainsi que dans les parcs et espaces verts de la ville.

Ces installations seront équipées de caméras de surveillance pour prévenir les dégradations et assurer leur durabilité. La société « Casa Baia » sera responsable de leur maintenance régulière afin de garantir propreté et conditions sanitaires, protégeant ainsi les citoyens des maladies et infections potentielles liées à l’utilisation de toilettes publiques.

Dans sa première phase, 20 sanitaires publics ont été installés au centre-ville, en attendant leur raccordement au réseau d’assainissement et leur approvisionnement en eau potable et en électricité.

Ce projet s’inscrit dans le cadre d’initiatives visant à améliorer les infrastructures de la ville de Casablanca dans ses différentes régions, en réponse aux demandes des citoyens et en prévision des événements sportifs que le Maroc s’apprête à organiser.