Météo au Maroc: pourquoi fait-il si chaud ?

Depuis le weekend dernier, plusieurs régions du Maroc connaissent une hausse des températures, surtout dans le sud et dans le centre.

Contacté par Le Site info, Houcine Youaâbed, le responsable communication de la météorologie nationale, a indiqué que les températures actuelles dépassent la moyenne saisonnière d’environ 5 degrés. «Cette vague de chaleur est due à l’effet de l’anticyclone des Açores sur le Royaume. Cet anticyclone a donné lieu à un temps stable et ensoleillé, accompagné d’une hausse des températures. Cette chaleur est également due à l’absence de nuages, ce qui a entraîné un réchauffement», explique Youaâbed.

Et d’ajouter que les régions du sud et du centre sont touchées par des masses d’air chaud et sec, ayant conduit à une canicule.

Pour rappel, voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 03 octobre 2024 :

– Ondées éparses sur le nord-ouest du pays.

– Temps passagèrement nuageux sur les plaines du Nord, le Saiss et l’ouest de la Méditerranée.

– Formations brumeuses sur les côtes du Centre et du Sud.

– Temps assez chaud sur le Sud-Est et l’intérieur du Souss et des provinces du Sud. – Chasse-poussières locales sur le nord des provinces sahariennes.

– Rafales de vent assez fortes sur la Méditerranée, l’Oriental et les côtes du Centre et du Sud.

– Températures minimales de l’ordre de 22/27°C sur le Sud-Est, le Souss et l’est des provinces sahariennes et de 16/22°C partout ailleurs.

– Températures en hausse sur le sud-est et le sud du pays et en baisse ailleurs.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée et sur le Détroit et peu agitée à agitée le long des côtes atlantiques, devenant le soir agitée à forte entre Cap Taflney et Sidi Ifni.

H.M.