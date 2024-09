Flambée des prix de l’huile d’olive: les Marocains expriment leur indignation (VIDEO)

Le prix de l’huile d’olive poursuit sa flambée, ce qui a attisé la colère des consommateurs et des professionnels du secteur.

Au marché de Benjdia, à Casablanca, plusieurs citoyens ont exprimé leur indignation suite à la hausse de prix de ce produit très prisé par les Marocains, précisant que les tarifs n’ont jamais aussi grimpé.

«Le litre coûte aujourd’hui près de 110 dirhams. L’huile d’olive n’est plus à la portée de toutes les bourses. Les ménages à revenus modestes devront malheureusement s’en passer», a déploré un père de famille.

D’après les professionnels du secteur les tarifs de ce produit devraient continuer à grimper à cause de la sécheresse et le manque d’eau pour l’irrigation. «Les agriculteurs espèrent qu’il pleuvra dans les prochains mois. Ces pluies permettront une meilleure production des olives, ce qui va réguler les prix», souligne notre source.

Rappelons que le gouvernement avait décidé de soumettre l’huile d’olive et ses dérivés à des restrictions sur les exportations. Ces restrictions concernent, entre autres, les olives à l’état frais et réfrigéré, l’huile d’olive et ses fractions, même raffinées et les olives sèches. Cela, conformément aux dispositions de l’article 1 de la loi 89-13, se rapportant au commerce extérieur.

Ces mesures d’interdiction d’exportation de l’huile d’olive demeurent effectives jusqu’au 31décembre 2024.

La production d’olives se répartit sur 5 régions du Maroc, avec 38 % de la production dans la région Fès-Meknès, 22 % dans la région Marrakech-Safi, 10 % dans la région Beni Mellal-Khénifra, et 10 % dans les régions Tanger-Tétouan-Al Hoceima et l’Oriental.

H.M.