C’est bientôt le clap de fin pour Casa Patrimoine !

La SDL Casa patrimoine fera bientôt partie du passé. Selon une source de Le Site info, le Conseil de la ville s’apprête à liquider cette société de développement local, créée en 2014, précisant que la décision sera entérinée lors de sa session d’octobre. Cette décision aurait été motivée par un retard dans la mise en œuvre de certains projets.

Pour rappel, Casa Patrimoine a pour mission principale la gestion, la préservation et la valorisation du patrimoine historique et architectural de la ville de Casablanca. Cela inclut la restauration des bâtiments emblématiques, la promotion du tourisme culturel et la sensibilisation à l’importance du patrimoine urbain.

La société Casa Patrimoine intervient pour protéger des monuments historiques, comme des théâtres, des musées, des villas historiques, et d’autres sites ayant une valeur culturelle significative pour la ville et ses habitants. Elle participe aussi à divers projets de réhabilitation urbaine en partenariat avec les autorités locales, des institutions culturelles et des investisseurs privés.

H.M.