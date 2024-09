Maroc : la croissance prévue à 2,8% en 2024 (BAM)

Par LeSiteinfo avec MAP

La croissance économique devrait ralentir à 2,8% en 2024, avant de rebondir à 4,4% en 2025, selon les projections de Bank Al-Maghrib (BAM).

Cette prévision recouvre une contraction de 6,9% de la valeur ajoutée agricole en 2024, puis une progression de 8,6% en 2025, sous l’hypothèse d’une production céréalière moyenne de 55 millions de quintaux, précise BAM dans un communiqué sur la troisième réunion trimestrielle de 2024 de son Conseil. Tirée principalement par les industries manufacturières et extractives ainsi que par les activités liées au tourisme, la croissance non agricole devrait continuer à s’améliorer, passant de 3,6% en 2023 à 3,9% en 2024 et en 2025.

« Alors que la production agricole reste dans une large mesure tributaire des conditions climatiques, les données infra-annuelles disponibles indiquent globalement une poursuite de la reprise des activités non agricoles, tendance qui devrait être soutenue à moyen terme par l’élan attendu de l’investissement public et privé », relève BAM.