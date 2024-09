Mohamed El Manjra : « Chacun de nous est capable de faire des choses extraordinaires » (VIDEO)

Mohamed El Menjra, spécialiste dans le domaine du développement personnel et du coaching a tenu ce week-end un atelier au Megarama Casablanca dans lequel il donne des conseils aux participants sur le développement personnel.

« L’atelier tourne autour du réveil du potentiel de la personne. Chaque personne est confrontée à des défis dans sa vie, il y a beaucoup de challenge à relever qui ne sont pas évidentes à gérer. Si on ne travaille pas sur nous-même, on ne peut pas grandir et s’améliorer. On a travaillé sur les croyances, sur la peur, sur les émotions et avec ça on voit que les gens sont transformés et se remettent en question, c’est un départ pour des vies meilleurs », souligne Mohamed El Manjra au micro du Site info.