Sécurité des piétons : un enjeu toujours critique dans l’espace urbain

Les piétons demeurent l’un des maillons les plus exposés de la chaîne de la mobilité. En 2024, 899 piétons ont été tués dans des accidents de la circulation, soit près d’un quart des décès routiers enregistrés dans le Royaume.

Cette hausse de près de 3 % par rapport à l’année précédente s’inscrit dans une tendance déjà observée depuis plusieurs années. La dangerosité des traversées, notamment aux abords des écoles, des marchés ou dans des quartiers mal équipés en infrastructures, est pointée comme l’un des principaux facteurs de cette surmortalité.

Le constat est connu : l’infrastructure urbaine reste souvent peu favorable à une circulation piétonne sécurisée. Passages cloutés effacés ou absents, feux non fonctionnels, trottoirs encombrés ou inexistants, signalisation déficiente : les défauts structurels sont nombreux. À cela s’ajoutent les comportements à risque de la part des conducteurs comme des piétons. Excès de vitesse en zone urbaine, refus de priorité aux passages piétons, téléphone au volant, mais aussi traversées hors des clous, distraction par écran ou écouteurs, autant de pratiques qui augmentent le risque d’accident.

La NARSA, dans sa Stratégie nationale de sécurité routière 2017-2026, a identifié la protection des piétons comme un axe prioritaire. Cette orientation s’est traduite par le lancement de campagnes spécifiques à l’attention des piétons et des automobilistes. Des actions de sensibilisation sont régulièrement organisées dans les établissements scolaires et les quartiers populaires, en collaboration avec les collectivités locales et le tissu associatif. Des kits de visibilité, des brochures d’information et des stands de démonstration sont parfois déployés en parallèle des opérations de contrôle routier.

La NARSA développe également des contenus éducatifs sur ses canaux digitaux, notamment NarsaTV et les réseaux sociaux, avec des vidéos pédagogiques, des conseils pratiques et des témoignages. L’enjeu est de faire émerger une culture commune du respect du piéton, au-delà des seules campagnes annuelles. L’agence travaille aussi avec les autorités locales à la réhabilitation des points noirs urbains, avec une attention particulière portée aux zones scolaires et périscolaires.

L’efficacité de ces actions dépend en grande partie de leur continuité et de leur implantation locale. Dans de nombreuses villes, les efforts restent encore fragmentés ou limités à des événements ponctuels. Pour inverser la tendance, plusieurs experts plaident pour des aménagements urbains pensés autour de la marche, avec des vitesses limitées, des priorités clairement définies, et des amendes systématiquement appliquées en cas d’infraction.

En 2024, malgré une mobilisation croissante autour de la sécurité routière, près de 900 piétons ont été tués. Ce chiffre rappelle que la route, en milieu urbain notamment, reste un espace conflictuel où le plus fragile continue de subir les conséquences des manquements collectifs.