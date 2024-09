Settat : la qualité de l’eau inquiète la population

Suite aux nombreuses plaintes concernant les interruptions d’eau ainsi que les changements de couleur et de goût de l’eau à Settat, Fatima Tamni, députée de la Fédération de la Gauche Démocratique à la Chambre des Représentants, a demandé des éclaircissements sur cette problématique.

Dans une question écrite adressée à Nizar Baraka, Ministre de l’Équipement et de l’Eau, Tamni a expliqué que la population de Settat souffre de détériorations importantes sur tous les plans, notamment des coupures fréquentes d’eau, ainsi que des changements de couleur et de goût de l’eau. Les citoyens expriment des inquiétudes concernant la qualité et la potabilité de l’eau fournie, et le respect des normes en vigueur.

Tamni a souligné qu’un défaut de communication a été constaté de la part de l’« Agence de Distribution d’Eau et d’Électricité de Chaouia » et des autres institutions impliquées dans la recherche de solutions aux problèmes rencontrés. Les citoyens attendent une intervention urgente pour résoudre cette situation.

Tamni a également interrogé Nizar Baraka sur les causes réelles de cette situation anormale, la réalisation d’analyses pour mesurer la qualité de l’eau et sa potabilité, ainsi que la publication des résultats des analyses afin de prévenir les éventuels dommages sanitaires liés à l’utilisation et à la consommation de cette eau.