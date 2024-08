Banques : plus de 125 milliards de dirhams en besoin en liquidité en juillet 2024

Par LeSiteinfo avec MAP

Le besoin en liquidité des banques s’est établi, en moyenne hebdomadaire, à 125,3 milliards de dirhams (MMDH) en juillet 2024, contre 124,1 MMDH un mois auparavant, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF) relevant du ministère de l’Economie et des Finances.

La Banque Centrale a, dans ce contexte, augmenté le volume de ses injections de liquidité qui s’est élevé en moyenne hebdomadaire à 141,2 MMDH, fait savoir la DEPF dans sa récente note de conjoncture.

Les interventions de Bank Al-Maghrib (BAM) ont porté, essentiellement, sur les avances à 7 jours (57 MMDH), les opérations de pension livrée à 1 et 3 mois (52,2 MMDH) et les prêts garantis à long terme (32 MMDH), précise la même source.

S’agissant du volume moyen des transactions interbancaires, il a reculé, par rapport à juin dernier, de 21% pour se situer à 2,6 MMDH en juillet 2024.

Quant au taux interbancaire moyen pondéré au jour le jour (TIMPJJ), celui-ci se maintient depuis le 26 juin 2024 en évolution quasi-stable, alignée sur le nouveau taux directeur, s’établissant en moyenne à 2,75%, en baisse de 21 points de base (pbs) en glissement mensuel, suite à la décision du conseil de BAM, prise le 25 juin 2024, de réduire le taux directeur de 25 pbs à 2,75%.

Concernant l’évolution des taux débiteurs, les résultats de l’enquête de BAM au 2ème trimestre de 2024 font ressortir une légère hausse, comparativement au trimestre précédent, du taux moyen pondéré global de 3 points de base à 5,43%.

Cette évolution recouvre la hausse des taux des crédits à l’immobilier (+25 pbs à 5,3%) et des crédits de trésorerie (+6 pbs à 5,39%) et la baisse de ceux des crédits à l’équipement (-11 pbs à 5,02%) et des crédits à la consommation (-19 pbs à 7,03%).